El poder del laurel como repelente natural contra hormigas y ratones

El laurel es un ingrediente que además de poseer efectos digestivos, antioxidantes y antiinflamatorios, sirve como repelente natural. Las propiedades que hay en sus hojas ayudan a mantener alejados a insectos y roedores, ya que liberan una fragancia que desorienta a las plagas.

Hormigas en la cocina | iStock

Sus aceites esenciales, como el cineol y el eucaliptol, hacen huir a insectos como cucarachas, polillas, mosquitos y hasta a los ratones, sin necesidad de matar a estos seres vivos. Solo tienes que colocar hojas secas (o frescas) en armarios, cajones y aquellos rincones oscuros donde suelan aparecer.

Para que el olor no afecte a los alimentos, mete las hojas de laurel en saquitos o bolsitas de tela, puedes distribuirlas por la cocina junto a los alimentos almacenados que los atraen. Pero si quieres una opción más potente, también puedes preparar un repelente líquido: hierve las hojas de laurel en agua, cuela la mezcla y podrás esparcirla con un bote de spray sobre las superficies, o mediante humidificadores que lo distribuyan regularmente por el ambiente.

Laurel | Pexels

Una solución efectiva para mantener tu hogar libre de plagas, y con la que no te tendrás que preocupar por la seguridad de tus niños o mascotas, pues es completamente ecológica, a diferencia de los productos químicos. Para que estas visitas no deseadas se vayan por donde han venido.