Adiós hormigas: El truco definitivo para que las hormigas desaparezcan de tu casa

En función del lugar de residencia, el clima y el tipo de zona en la que vivas, pueden aparecer ciertos insectos en casa en ciertas épocas concretas del año. En primavera, y sobre todo en verano, en muchas casas aparecen hormigas. Suelen ser pequeñas y no hacen ningún daño, siempre y cuando sean algo puntual. Pero si no le pones remedio pronto, las hormigas proliferan hasta volverse una plaga difícil de combatir.

Remedios para matar a las hormigas

Muchas veces, solemos recurrir a los típicos insecticidas para acabar con hormigas u otros insectos que entran en casa. No obstante, no siempre son la mejor solución. Hay que tener en cuenta que estos productos llevan componentes tóxicos que no son compatibles con ciertos espacios como, por ejemplo, una cocina. Muchos de ellos tampoco se recomienda usarlos en jardines o zonas con vegetación, puesto que podría dañar las plantas.

No obstante, son una solución rápida y eficiente si tenemos hormigas en algún rincón interior de casa o si hemos detectado el hormiguero y queremos cerrarlo. En este caso, primero habría que pulverizar y, luego, sellar el agujero.

Los insecticidas son, por lo tanto, una posible opción a tener en cuenta, pero no la única. Cada vez más personas queremos simplemente ahuyentar a esos molestos insectos para echarlos de casa, pero sin hacerles daño. En este caso, hay que recurrir a remedios caseros.

Remedio casero contra las hormigas

Ya sabes, si quieres deshacerte de las hormigas sin matarlas debes de recurrir a productos naturales. En el equipo de NovaMás quién más quién menos ha tenido algún insecto en casa y, después de probar diversos remedios (vinagre, café, gotas de cítricos...) hemos llegado a la conclusión que un gran remedio es el que hemos descubierto en las redes.

En el perfil de @cocinaconamaia hemos encontrado una solución fácil y totalmente eficaz para hacer que las hormigas desaparezcan. Se trata de un remedio casero que se elabora con solo 3 ingredientes. Toma nota:

Café molido (el que sea, como sea)

Pimentón

Hojas de laurel

Se trata de hacer pequeños paquetes con papel de aluminio con estos tres ingredientes, pinchar el paquete para que se desprenda el olor y dejarlo en aquellos rincones o zonas en las que hemos detectado. Con este procedimiento vamos a conseguir ahuyentar las hormigas, que desaparecerán de casa, sin necesidad de acabar con ellas.

Por qué aparecen hormigas en casa

Existen diversas causas por las que las hormigas aparecen en el interior de las viciendas. Algunas de las más importantes son:

Por el calor y la humedad: La hormiga reina pone los huevos en las épocas de calor, por eso a partir de la primavera y sobre todo en verano, las hormigas salen en busca de comida. Se guían por el olfato y se sienten atraídas por los alimentos más dulces, por lo que suelen aparecen en las cocina principalmente.

Por la facilidad de acceso: Las hormigas pueden hacer su nido en cualquier rincón bajo los cimientos o las paredes de la vivienda y solo aparecen en el interior cuando hay agujeros o grietas abiertas o mal selladas. Por eso, como medida complementaria, se aconseja cerrar esas grietas o pequeños accesos por los que las hormigas podrían entrar. Puedes usar masilla o silicona, en función del lugar.

Por la falta de higiene: Si a todo lo demás le sumamos una higiene dudosa, las hormigas van a proliferar hasta volverse una plaga. Con unas simples migas de pan sin recoger o granos de azúcar en la encima, las hormigas se verán atraídas hasta tu cocina, entrando por cualquier pequeña renura que encuentren en paredes o suelos.