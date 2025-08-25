Ha fallecido a los 42 años Verónica Echegui, actriz con una gran personalidad que quedó reflejada en todos sus looks

La actriz Verónica Echegui ha fallecido este 24 de agosto, a los 42 años. Según informa El Mundo, la actriz estaba ingresada desde hace días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, a causa de una enfermedad. El papel que dio popularidad a Echegui fue La Juani de Yo soy la Juani, película dirigida por Bigas Luna, una interpretación que le valió la nominación a los Goya en la categoría de Mejor Actriz Revelación. No consiguió el cabezón, pero su carrera despegó con fuerza.

A lo largo de los años, Verónica Echegui no solo ha dejado una huella en la pantalla, sino también en las alfombras rojas con estilo único y arriesgado. Sus elecciones de vestuario, desde elegantes vestidos de un estilo más clásico hasta propuestas más atrevidas, reflejaban su personalidad y su capacidad para destacar sin perder su esencia.

Premios Elle 2006

2006 fue el año de Verónica Echegui. Fue cuando La Juani se hizo un lugar en la historia del cine español y cuando la actriz dio el salto. En esta foto la vemos en la 20ª edición de los Premios Elle de aquel año con un vestido rojo largo, que le cubría el cuerpo desde el cuello hasta los pies, con un gran medallón como complemento y un collar de Tous.

Premios Goya 2007

Fue la edición en la que Verónica estuvo nominada a Mejor Actriz Revelación. En la alfombra verde lució un vestido negro largo de corte recto con detalles plateados que forman un drapeado sobre los hombros, que quedan al descubierto.

Premios Fotograma de Plata 2006

En este caso, la actriz se decantó por un vestido corto de color blanco y escote recto, y una pieza negra en tela de tul transparente con mangas cortas y con bolsillos. Destacan también los zapatos blancos con un tacón considerable.

Premios Goya 2012

Aquel año, Verónica estaba nominada a Mejor Actriz de Reparto por Katmandú. Un espejo en el cielo, de Icíar Bollaín. En aquella ocasión, eligió un vestido de color crema con un poco de cola al final, un look que completó con cinturón dorado con grandes flores también doradas y una negra.

Festival de Cine de Málaga 2013

Asistió a este evento con un vestido más llamativo que combinaba tonos azul eléctrico y azul marino. Era una prenda que llegaba hasta la altura de las rodillas, sin mangas y ajustada al cuerpo, que permitía resaltar su silueta. Como calzado, escogió unas sandalias de tacón de color marrón.

Estreno de la película La gran familia española

Verónica fue una de las películas de este largometraje dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. En el estreno, la madrileña posó en la alfombra roja con un vestido largo con estampado de leopardo, sin margas y cuello halter.

Premios Mujer Cosmopolitan 2014

Para esta ocasión, el vestido era azul, corto hasta las rodillas y con transparencias que dejaban ver algunas partes de su cuerpo. Llevó como complemento un bolso de mano dorado y un peinado muy diferente, un corte de pelo muy corto y rubio platino.

Décimo aniversario de la revista InStyle

En el photocall lució este vestido largo con la parte superior transparente ajustada al cuerpo que sigue con un escote asimétrico que deja los hombros descubiertos. El color neutro de la tela se complementa con unos bordados de flores en tonos plateados y brillantes. En este caso, eligió también un peinado corto, teñida de blanco con mechas rosas.

Premios Forqué 2021

Podríamos decir que es vestido más atrevido de esta selección. Negro con estampado geométrico en unos llamativos tonos naranja, amarillo y algo de blanco. Tenía también detalles de volantes en los hombros y un cuello alto hasta el mentón.

Premios Goya 2022

Unos premios muy especiales para ella, ya que en esa edición ganó el premio a Mejor cortometraje de ficción por Tótem loba, que ella dirigió. El look escogido fue un vestido largo, beige claro, con una tela plisada, cuello alto y con unos pliegues sobre los hombros. Por debajo, se puede apreciar un mono del mismo color.