Claudia Schiffer cumple 55 años: de sus inicios como modelo a sus relaciones con David Copperfield y Matthew Vaughn

Junto con Naomi Campbell y Cindy Crawford, fue una de las supermodelos más famosas, queridas y admiradas de los años 90. Nos referimos a Claudia Schiffer, que este 25 de agosto cumple 55 años. Aprovechando esta efeméride, vamos a hacer un repaso a su vida, desde su lado más personal hasta sus inicios en el mundo de la moda.

Claudia Schiffer en la Fashion Week de Milan | Gtres

Schiffer nació en 1970 en Rheinberg, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, y tiene tres hermanos, Stefan, Andreas y Ann Carolin. Su intención era estudiar Derecho, pero su vida dio un giro de 180º cuando Michel Levaton, director ejecutivo de la agencia Metropolitan Models, la descubrió en 1987 en una discoteca de Düsseldorf. En aquel momento, Schiffer era una joven de 17 años y viajó hasta París para una prueba y de allí saltó a, ni más ni menos, que a la portada de la versión francesa de la revista Elle. Las leyes, las togas y los juicios quedaron relegados para siempre y Schiffer empezó su carrera como modelo.

Claudia Schiffer desfilando | Gtres

Supermodelo y pinitos en el cine

En 1989 apareció en una campaña de Guess y, a partir de aquí, el ascenso fue meteórico. En el año siguiente, Karl Lagerfeld la eligió como nuevo rostro de Chanel y su imagen se expandió por todo el mundo a través de las portadas de revistas como Vogue, Harpers Bazaar, Cosmopolitan, Time, Vanity Fair, Rolling Stone, People, Playboy... Un total de, atención, 1.000 portadas, un logro que le valió el Premio Guinness de los Récords a la modelo con más portadas.

Su 1,80 m, sus ojos azules y su pelo rubio cautivaron a las grandes y prestigiosas marcas de moda: Versace, Chloé, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Michael Kors, Dolce and Gabbana, Ralph Lauren, Louis Vuitton, Prada, Oscar de la Renta, Valentino, Mango, entre muchas otras. Pero uno de los mayores contratos fue en 1992 con la marca Revlon: 6 millones de dólares al año durante 10 años. Gracias a este acuerdo, Claudia Schiffer fue la modelo mejor pagada de la historia.

Claudia Schiffer | GettyImages

Claudia Schiffer | GettyImages

Otro de los supercontratos que firmó fue uno de exclusivo y a nivel mundial con LOréal.

En 2011, colaboró con Iris von Arnim y lanzaron una colección de cachemira, que se presentó en la Semana de la Moda de París. Cuatro años más tarde, volvió a sacar otra colección.

Aunque su hábitat natural eran las pasarelas, también tuvo la oportunidad de participar en algunas películas como Richie Rich, Blackout, Zoolander y Love Actually.

David Copperfield y Matthew Vaughn, sus relaciones más conocidas

En cuanto a su vida amorosa, no podemos dejar pasar la ocasión de hablar sobre la relación que tuvo con David Copperfield. Se conocieron en 1993 durante un espectáculo del mago y un año después se confirmó la relación, que duró hasta 1999. Durante esos cinco años, surgió una polémica cuando la pareja demandó a la revista Paris Match alegando que unas afirmaciones sobre ellos eran falsas, algo que así reconoció el juez y Schiffer y Copperfield ganaron la partida.

David Copperfield y Claudia Schiffer | Gtres

Tras romper con el mago, la modelo estuvo muy poco tiempo con Tim Jefferies, comerciante de arte.

En 2002, Schiffer se casó con el productor Matthew Vaughn, con quien está actualmente y han tenido tres hijos: Caspar Matthew, Clementine y Cosima Violet. Actualmente, viven en Reino Unido.

Matthew Vaughn y Claudia Schiffer | Gtres

Durante la última década, Schiffer ha colaborado con marcas como Rodenstock (con la que creó una colección de gafas), Aquazzura (dos colecciones de calzado) y Mattel (que sacó muñecas Barbie inspiradas en ella).

Y además de todo esto, Claudia Schiffer es Embajadora de Buena Voluntad del Reino Unido para UNICEF, una labor que evidencia su compromiso con las causas solidarias.