Las 3 pautas que debe cumplir una serie o peli para no ser machista

En muchas series y películas actuales se siguen perpetuando clichés vinculados a los tradicionales roles femeninos y masculinos que ya en pleno siglo XXI desentonan. Hitóricamente, la presencia femenina en los contenidos audiovisuales ha sido escasa (ya sea en los equipos técnicos como en los artísticos) o reservada solo a papeles secundarios o a remolque del personaje protagonista masculino. Aunque no lo parezca, esto sucede en muchas películas y series que gozan gran popularidad.

Una tira cómica con trasfondo

Hace unos años, en pleno caso Harvey Weinstein (productor acusado de abusos sexuales), salió a la luz el llamado ‘test de Bechdel’, para analizar si una película o serie cumplía con unos requisitos sobre la presencia de las mujeres. Lo curioso de esto es que esta prueba nació unos veinte años antes. Concretamente, en 1985. Fue cuando la dibujante Allison Bechdel publicó una tira cómica titulada ‘The Rule’.

Tres condiciones para ir al cine

En la tira cómica, una de las dos chicas que aparecían, proponía ir al cine. La otra le responde que solo irá si la película cumple con tres condiciones: tienen que salir, al menos, dos mujeres (con nombre); tienen que hablar entre ellas y, además, la conversación no puede estar relacionada con un hombre. Ya os podéis imaginar cómo acaba. Exacto. Dan media vuelta y vuelven a casa porque ningún film cumplía con los requisitos.

Lo que empezó como una broma en una tira cómica, se ha convertido con el paso de los años en un estudio para analizar los productos audiovisuales. Y la gran mayoría, suspenden el test. Para muestra, un botón. En 2018, el grupo ‘100 mujeres’ de la BBC, la corporación británica de radiodifusión, realizó un estudio coincidiendo con la 90ª edición de los Premios Óscar. Hasta entonces, el 51% de las películas ganadoras del Óscar a la mejor película suspendieron el test de Bechdel.

Películas y series que aprueban el test de Bechdel

Como ejemplo de series que cumplen con las condiciones ideadas por Allison Bechdel están la archiconocida serie 'Friends' y también 'Orange is the new black'. En cuanto a las películas recientes están ‘La vida de Adéle’ y la última versión de ‘Mujercitas’.

Películas y series que no aprueban el test de Bechdel

En el otro lado de la balanza, entre las series y pelis que no aprueban el test están las aclamadas ‘Moonlight’, ‘Gladiador’ y ‘Slumdog Millionaire’ y ‘Narcos’, ‘Breaking Bad’ o ‘Gossip Girl’.

Si quieres cotillear más sobre qué películas pasan o no el test, puedes consultar la página web bechdeltest.com, una base de datos con más de 9.400 entradas.

