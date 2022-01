Sara Sálamo se convertía en madre por primera vez en el año 2019. En ese momento comenzó a vivir una serie de experiencias con respecto a la maternidad que para ella eran completamente nuevas, ya que nadie le había preparado para ese momento.

La actriz se convirtió en madre primeriza hace un par de años y desde entonces intenta contar todas sus experiencias con la mayor sinceridad posible, con el fin de ayudar a esas madres que, como ella, también sufren de este desconocimiento, de manera que a la hora de enfrentarse a esta experiencia no les suceda lo mismo que a ella.

Una vez más, la canaria ha querido pronunciarse, en este caso, sobre el tema de la lactancia materna y lo ha hecho a través de una publicación en Instagram en la que comenzaba diciendo: "Leo a muchas personas escandalizadas por titulares sensacionalistas como: 'No nos enseñan a usar las tetas' (la mayoría, por supuesto, hombres. También mujeres que no han dado el pecho a sus hijos)".

"A mí lo que me alucina es que no nos planteemos el por qué, al menos, dos o tres generaciones de madres (de forma usual) dijeran cosas como: 'Me quedé sin leche enseguida', 'dejé la lactancia porque mi bebé se quedaba con hambre' o 'mi leche no alimentaba'. Solo debéis preguntar a una IBCLC (Asociación Española de Consultoras en Lactancia Materna), cuántas probabilidades hay para que ese, sea el causante de que haya tan pocas lactancias prolongadas y de que todas esas afirmaciones fueran ciertas…", explicaba la canaria.

La intérprete explicaba que "el problema no es que la leche de nuestras madres y abuelas no alimentara, o que se quedaron sin leche de forma automática. El problema está en: la información", decía tajantemente, "no nos informan de las 'crisis de lactancia' según el mes de nuestro bebé. (La de los tres meses, por ejemplo, la recuerdo con ambos como un horror. Donde el bebé se enfada, no succiona, se pelea, llora… es como si no quisiera. Y te sientes insegura. Y cuando preguntas a alguien que no es profesional sobre esto, afirman cosas como 'es que se está quedando con hambre', 'tienes que ponerlo 'x' minutos en cada pecho'. 'Yo que tú le daría un biberón de refuerzo'".

Sálamo continúa enumerando: "Tampoco nos informan sobre 'los baches de crecimiento'. Incluso, le llegaron a poner horarios para que nuestros hijos tomaran teta. Y si el bebé tiene hambre o sed, 'que se espere, porque no le toca'. ('Y si no le vas a malcriar') ¿Os imagináis a una leona rugiendo para regañar a su bebé porque aún queda media hora para la siguiente toma y le toca esperar?".

"Es algo natural dar el pecho y en mi imaginario también estaba el pensar que dar el pecho era meter un pezon en la boca de mi hijo y esperar a que acabara… Pero la realidad fue otra. Me surgían dudas todo el tiempo como '¿Cuándo le cambio al otro pecho?', '¿Cuánto debo esperar después de que haya comido para extraerme con el sacaleches para irme a trabajar?', '¿Será normal ese chasquido que hace al comer?'. Así que no: no nos enseñan a usar nuestras tetas para poder dar el pecho", denunciaba la canaria.

"Me apetecía hacer una reflexión desde mi experiencia personal, por si puedo ayudar a otras mujeres que se estén enfrentando ahora mismo a la realidad de uno de los momentos más vulnerables y mágicos de nuestra vida: el postparto. Y por dejar algunos términos para quien quiera investigar sobre ellos, ya que a mí me fueron de mucha ayuda. Desde luego, mis lactancias no hubieran funcionado sin rodearme de profesionales y sin investigar mucho sobre el tema", terminaba diciendo Sara.

