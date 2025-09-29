Tana Rivera, con un look de firma española, esquiva las preguntas sobre su ruptura con Manuel Vega

Tana Rivera no quiso perderse una de las últimas corridas de toros celebrada en la Maestranza de Sevilla. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo aparecía a las puertas del recinto con un look que no pasaba desapercibido y evitaba cualquier pregunta relacionada con su ruptura con Manuel Vega.

Para la ocasión y viendo el tiempo lluvioso de la ciudad andaluza, Tana se decantó por un conjunto de dos piezas de la firma de su prima Inés Domeneq, The IQ Collection. Se trata de una chaqueta y una falda midi muy coloridas con un original estampado de cierto aire étnico.

Tana Rivera con un conjunto de The IQ Collection | Gtres

Estas dos piezas unían a la perfección los colores clave de la temporada: morado, burdeos y melocotón. A pesar de la lluvia, Tana añadió a look unas sandalias de tacón con plataforma en color negro y un bolso rojo coordinado con los tonos de la chaqueta y la falda.

Su reacción cuando le preguntan por su ruptura con Manuel Vega

Otro de los motivos por los que Tana fue una de las protagonistas de la jornada fue por los rumores que vienen desde verano de una ruptura con Manuel Vega.

Tana Rivera y Manuel Vega | Gtres

Tana Rivera y Manuel Vega llevaban juntos casi cuatro años cuado se empezó a hablar de ruptura en julio de este año. Se sabe que él estaría afectado con esta decisión y que Tana estaría apoyándose en su madre, Eugenia Martínez de Irujo.

Sin embargo, cuando los reporteros le preguntaban a la hija de Francisco Rivera por su situación sentimental, esta decidía huir de la prensa y hacer un gesto con las manos en señal de disculpa.