La nueva colección de Skims y Nike que van a querer todas las "pilates girl"

Los lanzamientos de Skims no paran de sorprender, sea por su capacidad de innovación o por su excentricidad. La marca de Kim Kardashian domina el arte de lo viral: desde colecciones técnicas con North Face hasta propuestas mucho más polémicas, como aquel tanga que simulaba pelo púbico.

En su último movimiento, la firma se alía con Nike para presentar una propuesta que se sube a la ola del "balletcore". Esta colaboración para la primavera de 2026 recupera la estética de las bailarinas clásicas —líneas suaves y tonos empolvados— pero adaptándola al rendimiento deportivo que se busca en disciplinas como el yoga o el pilates.

La campaña, rodada en París, cuenta con la cantante y actriz tailandesa LISA como imagen principal. Su perfil como bailarina profesional sirve de hilo conductor para un lookbook que busca demostrar cómo la ropa técnica puede ser funcional y visualmente atractiva.

Ropa que esculpe (y es agradable y bonita)

Lo que diferencia a esta unión de otros lanzamientos deportivos es la integración de las texturas moldeadoras de Skims con la tecnología de Nike.

Gracias al tejido mate y la tecnología Dri-FIT de Nike, estas prendas consiguen esculpir la figura siguiendo la línea moldeadora que caracteriza a Skims. Pero la colección no se basa solo en esto; también incluye prendas exteriores de fit relajado hechas de nailon tejido y de punto elástico, que ofrecen un tacto más agradable y una sensación de confort total.

Destaca, por encima de todo, su estética retro: el acanalado sin costuras presenta un lavado vintage que absorbe la humedad sin perder el estilo urbano. Y algo que está muy en tendencia: las capas de transición, una serie de piezas en capas ligeras semitransparentes superpuestas, pensadas específicamente para los momentos de calentamiento, entreno y post-entreno.

Según explican desde la dirección creativa de ambas marcas, el objetivo ha sido fusionar la innovación en el rendimiento de Nike con el patronaje inclusivo que ha hecho famosa a la marca de Kardashian. Para LISA, este tipo de prendas responden a una necesidad de versatilidad: "Lo importante es poder moverme y bailar, pero que se adapte también a los viajes o a estar en casa".

Las zapatillas tipo Tabi

La pieza estrella de la colaboración es, sin lugar a dudas, unas zapatillas a medio camino entre las puntas de ballet y las famosas Tabi de Maiscon Margiela (las de la separación entre dedos). Se trata de las Nike Rift, rebautizadas como NikeSKIMS Rift Satin, que cuentan con el diseño original pero transformado mediante el uso de satén en la parte superior. Una estética que recuerda a las zapatillas de ballet profesionales pero con suela texturizada para la calle.

¿Cuándo sale a la venta?

La colección ya ha salido a la venta en la web de Skims, Nike y en puntos de venta seleccionados de ambas marcas. Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la estrategia de Skims por posicionarse como un referente no solo en la faja reductora, sino también en el deporte de alto nivel.