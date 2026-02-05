SE CASA POR SEGUNDA VEZ
Pitingo se casa con su primer amor, Laura Escudero: una boda que llega tras su separación de Verónica Fernández
El cantaor de flamenco, Pitingo, ha compartido con sus seguidores una emotiva noticia: vuelve a casarse con su primer amor de juventud, Laura Escudero. Tras superar la separación de Verónica Fernández, con quien estuvo más de 30 años, el artista afronta esta nueva etapa.
Publicidad
La vida amorosa de Pitingo parece salida de una película romántica. Tras separarse de Verónica Fernández, con quien estuvo más de 30 años y tiene un hijo Manuel, el cantaor pasó por un momento complicado. Pero el destino tenía guardada otra sorpresa para él. Una de esas que no esperas para nada pero que llegan para cambiarte la vida por completo.
Sí, por increíble que parezca, volvió a cruzarse con Laura Escudero, su primer amor. Cuando apenas tenían quince años tuvieron un noviazgo que duró alrededor de un año, aquel tiempo en el que el amor existía, pero las circunstancias no acompañaban. Ahora, más maduros y seguros de sí mismos, han retomado la relación que algún día tuvieron, han vuelto a encontrarse con la misma chispa de entonces, pero con aprendizajes a sus espaldas.
Lo sorprendente de todo esto es que hace apenas unas horas, Pitingo ha compartido con sus seguidores la gran noticia: se ha comprometido con Laura. Lo ha anunciado con una foto en blanco y negro de sus manos entrelazadas, donde brilla un anillo en el dedo de la que será su futura mujer, y escribió un mensaje muy emotivo que demuestra lo enamorado que está: "Treinta años después, entendimos por qué. ¡Me ha dicho que sí!".
Publicidad