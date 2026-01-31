Las bombers vuelven para convertirse en la chaqueta del año 2026: adiós a las blazers

Lo que comenzó como una prenda funcional durante la Primera Guerra Mundial, diseñada para mantener abrigados a los pilotos en las cabinas abiertas, hoy es mucho más que un abrigo, es un auténtico icono de estilo urbano.

Sí, estamos hablando de las chaquetas bombers, que, con los años, saltó del frente de batalla a la gran pantalla y, gracias a los rostros míticos del cine, dejó de ser solo un abrigo para convertirse en un símbolo de actitud, rebeldía y puro estilo.

En este artículo te contamos todo sobre esta tendencia que regresa con tanta fuerza este 2026. Además, te compartimos algunos consejos para que las lleves con estilo, porque, desde Novamás, no solo queremos que vayas a la última, sino que también queremos que te sientas segura de las innovaciones con la ropa.

El regreso de la bomber

En 2026 la bomber se corona como la alternativa perfecta a la clásica blazer, combinando estilo y modernidad. Su corte holgado, los puños y el bajo elásticos hacen de esta prenda un imprescindible en cualquier armario.

Eso sí, este tipo de chaquetas se renuevan con patrones más actuales que permiten llevar la bomber tanto en looks urbanos como en outfits más sofisticados, dejando atrás su historia como abrigos de guerra.

Versatilidad y estilo

Los diseños actuales se presentan en una amplia variedad de estilos, cada uno pensado para diferentes ocasiones y personalidades. Las versiones de polipiel irradian un espíritu rebelde y rockero, inspiradas en la cultura punk y perfectas para dar un toque atrevido a cualquier conjunto.

Funcionan igual de bien con jeans acampanados que con vestidos bohemios o incluso looks nocturnos más elaborados, convirtiéndose en una prenda de transición ideal para quienes buscan estilo sin llegar a un look extravagante.

Por otro lado, las bombers de tela ofrecen un enfoque más contemporáneo. Estas piezas son perfectas para introducir la tendencia poco a poco, ya que combinan con pantalones de vestir y blusas para la oficina, pero también pueden adaptarse a un brunch con amigas o a un plan más informal.

Colores para primavera

Para quienes buscan un toque más coquetón, la bomber en tonos pastel se presenta como la opción ideal para esta primavera. Con un diseño romántico y una paleta de colores nostálgica, consiguen ser el centro de cualquier look, mezclando un aire vintage con la frescura de lo contemporáneo.

Esta opción de bomber no solo aporta color, sino también mucha personalidad y carácter, elevando estilismos sencillos a propuestas mucho más memorables.

Un icono

La bomber demuestra que no todas las modas son pasajeras. Su historia, marcada por la funcionalidad y el cine, y su capacidad para reinventarse, la convierten en una prenda que trasciende temporadas.

Hoy, su protagonismo en la moda urbana y en las tendencias retro la confirma como un básico imprescindible para quienes buscan combinar comodidad, actitud y estilo. Y es que se ha vuelto en todo un icono de la moda actual.

En 2026, la bomber no es solo una chaqueta, es un guiño a la historia, una apuesta por la versatilidad y una declaración de estilo que combina pasado y presente. Adiós blazer, hola bomber oversize, la nueva silueta que marca tendencia ha llegado para quedarse.