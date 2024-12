Éxito de la colección de ropa de Kim Kardashian y The North Face: todo agotado en dos días

Hoy en día, las colaboraciones de marcas fundadas por celebrities con grandes firmas de la moda son una combinación que, generalmente, es una fórmula ganadora: los famosos aportan su carisma, estilo y todos sus seguidores, mientras que las marcas ofrecen su prestigio y calidad. Esto les permite crear colecciones que se hacen virales y se venden en un abrir y cerrar de ojos, es decir, un win-win para ambas partes.

Un último ejemplo de ello, y que a muchos ha sorprendido, es la colección cápsula que ha unido a SKIMS, la marca de Kim Kardashian, con The North Face, especializada en ropa deportiva. Una edición limitada especialmente pensada para aquellas personas que les encanta esquiar o pasear por la montaña en invierno. Con estas prendas, seguro que no pasarán frío y lucirán un look perfecto.

¿Cómo es la colección The North Face x SKIMS?

Es la primera vez que la firma liderada por Kim Kardashian crea una colección de ropa de invierno, hecho que refuerza SKIMS como una marca capaz de atreverse con todo tipo de estilos, desde ropa interior hasta prendas deportivas.

Esta colección reinventa algunos modelos de The North Face para adaptarlos al estilo característico de SKIMS, por lo tanto, el resultado es una ropa exterior técnica unida a prendas ajustadas que resaltan las curvas del cuerpo.

También utiliza la paleta de colores nude, marrones y negros, con la que SKIMS quiere representar todos los tipos de piel. Además, ofrece una gran variedad de tallas (que van desde la XXS a 4X) para que nadie, tenga el cuerpo que tenga, quede excluido.

¿Qué prendas forman la colección The North Face x SKIMS y cuánto cuestan?

Las dos firmas han creado una gran variedad de prendas para que puedas hacer un look total: bodys, pantalones, mallas, guantes, gorros, pasamontañas, chaquetas, tops de manga larga y mules.

Y los precios van desde los 65 euros de los pasamontañas y los gorros hasta los 1.350 euros de un body, pasando por los 120 euros del top de manga larga, los 270 euros de un pantalón y los 380 euros de una chaqueta.

Gorro de la colección The North Face x SKIMS | skims.com

Body de la colección The North Face x SKIMS | skims.com

Top de manga larga de la colección The North Face x SKIMS | skims.com

Pantalón de la colección The North Face x SKIMS | skims.com

Chaqueta de la colección The North Face x SKIMS | skims.com

Un inconveniente: está todo agotado

Si habías pensado en mirar de comprar algo, sentimos decirte que está todo agotado. Si hacemos un repaso por la página web, podemos ver que todas las prendas tienen colgado el cartel de sold out. Se puso a la venta el 10 de diciembre, hace tan solo dos días, y, en principio, la colección se vendía online y en tiendas físicas concretas de The North Face de Londres, Milán, Cortina, Florencia y Berlín.

Una de las que no ha llegado a tiempo de estrenar look ha sido Estela Grande. La modelo ha compartido con sus seguidores de Instagram su decepción por no haber conseguido la prenda que quería.

Este fenómeno de ventas no hace más que reafirmar la idea que comentábamos al principio del éxito que tienen este tipo de colaboraciones entre famosos y marcas de renombre, junto con la viralidad en redes sociales.