Prepárate para Carnaval: estas son las mejores opciones para disfrazarse en familia

El Carnaval está a la vuelta de la esquina y con él llega una de las épocas más divertidas del año. Calles llenas de color, música, risas y confeti nos recuerdan que es momento de dejar volar la imaginación y romper con la rutina.

Y no hay nada más emocionante que vivir el Carnaval en familia. Pensar juntos los disfraces, buscar ideas originales y prepararlo todo se convierte en un plan perfecto para compartir tiempo de calidad.

Disfrazarse en familia no es solo ponerse un traje, es crear recuerdos, reírse todos juntos y presumir de conjunto por el barrio. Por eso, si aún no sabéis de qué ir este año, aquí van algunas ideas para inspiraros y hacer de este Carnaval una experiencia inolvidable.

Familia haciendo manualidades | Freepik

De insectos

Aunque parece una idea un poco desagradable de primeras, tenemos que darle una oportunidad a este disfraz. Y es que aunque cuando pensamos en insectos nos vienen a la cabeza mosquitos o arañas, hay muchos más insectos bonitos de los cuales no nos acordamos.

Entre ellos, la mariposa, la mariquita o la abeja, tres insectos que lucen muy coloridos además de bonitos. Si en personas adultas quedan bien, imagínate en los más pequeños de la casa, totalmente irresistibles.

Familia disfrazada de abeja | Getty Images

De mimos

Un clásico que nunca falla es disfrazarse de mimos. Una opción que queda fenomenal tanto en adultos como niños. Para ello solo vas a necesitar llevar pantalón negro y una camiseta a rallas, además de una boina, unos guantes blancos y un pañuelo rojo en el cuello.

Lo interesante de este disfraz es que, una vez pasado Carnaval, puedes reutilizar todas las partes en tu día a día, aprovechando todas las prendas para vestir.

Pareja disfrazada de mimo | Freepik

De minions

Los minions es una de las sagas de películas infantiles más famosas y aclamadas del mundo. Los personajes amarillos despiertan ternura y risas tanto a los más pequeños de la casa como a los más grandes.

Es por eso que vestirse de minion para Carnaval es todo un acierto. Con tan solo un peto tejano y una camiseta amarilla darás el pego total. Pero, si además le añades unas gafas y un gorro amarillo, todo el barrio te confundirá con un auténtico minion.

Niña disfrazada de minion | Getty Images

De Toy Story

Siguiendo con la tendencia de las películas infantiles, nos topamos con Toy Story, una saga con unos personajes entrañables para disfrazarse en familia. Y es que hay tantos juguetes protagonistas que cada miembro de la familia podrá escoger su favorito.

Entre las posibilidades hay Woody, Buzz Lightyear, Mr. Potato, Rex, el perrito Slinky o Hamm el cerdito. Así pues, con esta gran variedad de personajes esta propuesta de disfraces se convierte en todo un acierto para este año.

Grupo disfrazado de Toy Story | Getty Images

De Los Increíbles

La última alternativa relacionada con las películas es ir de Los Increíbles. Los personajes en cuestión ya son una familia, así que es un disfraz fácil de pensar y de hacer, ya que únicamente se tiene que ir de rojo y crear, con cartulina, el logo.

Así pues, esta idea es una de las más sencillas y divertidas para llevar a cabo, porque se trata de una de las películas más icónicas de la infancia de muchos niños y niñas.

Familia disfrazada de Los Increíbles | Getty Images

De juegos de mesa

La última opción de disfraz que te presentamos en este artículo es de ir de juegos de mesa. Cada miembro de la familia puede ir del que más le guste: cartas tradicionales, jungle speed, el parchís, la polilla tramposa, y una infinidad de alternativas.

En este caso, es un disfraz que implica mucha dedicación, ya que al tratarse de muchos juegos de mesa distintos, cada uno se tendría que llevar a cabo de forma personalizada. Pero, a su vez, es una manera de pasar tiempo de calidad en familia haciendo actividades fuera de lo común.

Grupo disfrazado de cartas | Getty Images

Así pues, estas son todas las opciones de disfraces en familia que te proponemos desde Novamás. Porque no solo queremos que luzcas un disfraz divertido y original, sino que queremos que pases un tiempo de calidad con tus hijos, preparando un atuendo que será del todo memorable.