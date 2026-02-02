Se cumplen 24 años de la boda de Máxima de Holanda: 5 tendencias de invitada que hoy seguimos llevando

Tal día como hoy, hace exactamente 24 años, el mundo tenía la mirada puesta en una de las bodas reales más esperadas: el "sí, quiero" de Máxima Zorreguieta y el entonces príncipe Guillermo de Holanda. Un evento al que acudieron royals de todo el mundo, convirtiendo la celebración en una auténtica pasarela de estilo.

El desfile de invitadas a la Iglesia Nueva de Ámsterdam dejó una herencia estilística que ha sobrevivido al paso del tiempo. Repasamos las cinco tendencias que nacieron (o se confirmaron) aquel día y que en este 2026 siguen siendo un acierto seguro.

Máxima de Holanda en su boda con Guillermo Alejandro | Gtres

1. El tweed

Si hubo una invitada que rompió moldes, esa fue Carolina de Mónaco. Su elección, un conjunto de falda y chaqueta de Chanel en tonos crema, demostró que el tweed no es solo para el día a día.

Hoy, la estética old money y el lujo silencioso han devuelto a la primera línea esta textura que Carolina defendió como nadie hace dos décadas. El tejido estrella de la maison francesa es, simplemente, inmortal.

Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover | Gtres

2. El look color champán

La reina Sofía llegó a la boda del brazo del entonces príncipe Felipe (que por aquel entonces era el soltero de oro del panorama royal) y nos dio una lección de elegancia atemporal. Eligió un conjunto de encaje en color champán con capa, tocado y zapatos a juego.

Reina Sofía y príncipe Felipe | Gtres

Otra invitada que siguió esta tendencia, pero llevada al extremo, fue Laurentien de Holanda, quien en lugar de un tocado lució una enorme pamela dorada coordinada con su estilismo. En 2026, los total looks en tonos beige y arena siguen siendo la apuesta favorita de las invitadas más sofisticadas.

Laurentien de Holanda | Gtres

3. El sombrero pillbox

Marie-Chantal de Grecia fue una de las mejor vestidas de la boda con un diseño que sigue siendo muy actual: un vestido-abrigo en tonos granate y morados con detalles en ocre. Lo completó con un sombrero pillbox de pelo, una de las grandes tendencias de accesorios que vemos este invierno.

Marie-Chantal de Grecia | Gtres

Matilde de Bélgica también lució un pillbox, aunque en su caso fue en color negro, a juego con sus zapatos de salón, demostrando la versatilidad de este accesorio de aire retro.

Matilde de Bélgica | Gtres

4. Marrón chocolate: el nuevo negro

Aunque en las últimas temporadas hemos adoptado el marrón oscuro como el sustituto ideal del negro, Victoria de Suecia ya lo hizo hace 24 años. La princesa lució un conjunto de chaqueta entallada con un discreto lazo en la cintura y falda recta por la rodilla, con todos los complementos a juego. Un estilismo monocromático en color chocolate que hoy firmaría cualquier experta en moda.

Victoria de Suecia | Gtres

5. El abrigo como protagonista

Para una boda de invierno no hay nada como un abrigo elegante, sofisticado y perfectamente coordinado con el resto del look. Fue así aquel 2 de febrero de 2002 y lo sigue siendo hoy. Un ejemplo fue la elección de Margarita de Dinamarca, con un abrigo largo gris con puños y cuello de pelo marrón.

Margarita de Dinamarca | Gtres

Y, por supuesto, la infanta Cristina, con un abrigo de terciopelo verde oscuro con grandes solapas y puños en seda morada, firmado por Jesús del Pozo. Lo combinó con un sombrero de ala decorada con plumas a juego.

Infanta Cristina | Gtres

Ambas lucieron otro elemento que hoy vuelve a estar en tendencia: el broche. En el caso de la hermana del Rey Felipe VI, eligió uno muy especial de diamantes y una esmeralda que perteneció a su abuela, María de las Mercedes, condesa de Barcelona. Una demostración de que, en la realeza, la moda y la historia siempre caminan de la mano.