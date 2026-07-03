El look de Inés García para apoyar a Lamine Yamal: la camiseta que le regaló el futbolista como prenda principal

Si hay alguien que se ha convertido en el amuleto indiscutible de La Roja en este Mundial, esa es Inés García. La creadora de contenido sevillana no se pierde un solo paso de su chico, Lamine Yamal, y ayer volvió a demostrar en el último partido de España que su apoyo en las gradas es incondicional.

Pero más allá de los goles y los nervios en el terreno de juego, Inés consiguió capturar todas las miradas con un estilismo de esos que nos encantan: desenfadado, súper juvenil, cómodo y lleno de significado.

La novia de Yamal tiene claro que para animar no hace falta complicarse la vida, sino apostar por la actitud y las prendas clave. Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles del look de Inés.

Una camiseta con historia

La pieza central del look de Inés no fue una prenda cualquiera. La sevillana lució con orgullo la camiseta roja oficial de la Selección Española, pero con un detalle de lo más romántico: es la equipación que le regaló Lamine Yamal.

Aunque la camiseta le queda un poco grande, afirmándolo ella misma en el vídeo, a la influencer le hacía una ilusión tremenda ponérsela precisamente por eso, porque es la que le regaló "su chico", como ella lo apoda.

Llevar los colores de España en formato oversize no solo le dio un rollo urbano e informal, sino que funcionó como un tierno guiño a su pareja, convirtiendo una simple camiseta de fútbol en la pieza más especial de su armario mundialista.

Los vaqueros de Zara

Para completar el look, Inés apostó por el que ya es, oficialmente, la tendencia del verano si refrescan las temperaturas. Hablamos de unos vaqueros de Zara de corte balloon y silueta ancha.

Lo mejor de estos jeans, aparte de su cómodo patrón holgado, es el bajo ajustable con trabillas y botones. Un detalle de tendencia absoluto que le permitió ceñir el pantalón a la altura del tobillo para estilizar la figura y darle ese toque rompedor.

Inés García | Instagram

Sandalias de tacón y pendientes grandes

Lejos de cerrar el conjunto con unas zapatillas deportivas predecibles, la creadora de contenido decidió elevar el look jugando al despiste con los accesorios. Para ponerle el toque sofisticado y veraniego, Inés remató el estilismo con unas sandalias de tacón que aportan esa dosis justa de color y sofisticación.

Acompañando al calzado, la influencer eligió unos pendientes minimalistas pero grandes, unos aros dorados. Con esta decisión, logró enmarcar su rostro sin restarle protagonismo a la joya de la corona, que seguía siendo esa camiseta de La Roja.

Inés García | Instagram

Cómo se conocieron

Con la atención mediática por las nubes, Inés ha querido aprovechar estos días para zanjar los mitos sobre su romance con el jugador catalán. Se conocieron a través de las redes sociales tras intercambiar algunos mensajes, según ha explicado la influencer.

Además, la sevillana ha confesado que llevan juntos mucho más tiempo de lo que la gente cree. Un amor que se ha cocinado a fuego lento y que hoy ya está consolidado, según estamos viendo a través de sus redes sociales.

Inés García y Lamine Yamal dándose un beso | Instagram

Así pues, desde Novamás les deseamos una relación muy feliz, llena de amor, respeto y confianza. Y también nos alegramos que la joven influencer se haya unido al club de las WAGs de La Roja.