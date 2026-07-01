Rebajas de verano: las compras más inteligentes para aprovechar los descuentos

Las rebajas suelen venir acompañadas de la misma tentación: comprar más de lo que realmente necesitamos simplemente porque tiene descuento. Sin embargo, las mejores compras no suelen ser las más llamativas ni las más impulsivas, sino aquellas prendas y accesorios que seguirán teniendo sentido cuando termine la temporada. Precisamente ahí está la diferencia entre gastar menos y comprar mejor.

A continuación, te dejo algunas recomendaciones e ideas para comprar aprovechando las rebajas de verano. Puede que alguna te sorprenda, pero ya verás como termina valiendo la pena.

Pareja con bolsas en las manos mirando un escaparate | Magnific

Sí, compra prendas que no son de temporada

Una de las inversiones más inteligentes suele ser un buen jersey fino. Aunque en pleno verano pueda parecer una compra poco apetecible, lo cierto es que cuando llegue septiembre, resultará muy útil. Los diseños de punto ligero funcionan durante gran parte del año y resultan especialmente versátiles para combinar con vaqueros, pantalones de sastrería o cualquier tipo de falda.

También merece la pena prestar atención a las prendas de entretiempo. Una gabardina clásica, una cazadora ligera o una biker de piel son artículos que rara vez pasan de moda y que suelen mantenerse durante años dentro del armario. Por eso, cuando las encontramos a buen precio, suelen convertirse en una opción mucho más rentable que otras compras impulsivas. Son piezas que se amortizan con facilidad y siguen funcionando temporada tras temporada.

Otra adquisición perfecta para las rebajas es una americana en tonos neutros. Beige, azul marino, negro o incluso blanco son colores que resisten especialmente bien el paso de las tendencias. Son de esas prendas capaces de resolver un look en cuestión de segundos y funcionan igual de bien en contextos formales que en propuestas mucho más relajadas.

Mujer posa con una americana beige | Magnific

Un bañador no puede faltar

Uno de los aciertos habituales en rebajas es un buen bañador. Encontrar uno que favorezca, siente bien y mantenga la calidad lavado tras lavado no siempre resulta sencillo. Cuando aparece el traje de baño perfecto, aprovechar el descuento es una decisión especialmente acertada.

Además, un bañador bien elegido suele acompañarnos durante varios veranos, por lo que la inversión termina compensando más de lo que parece.

Los accesorios de calidad, una de las compras más rentables

Por último, otras opciones estupendas para comprar durante este periodo son un buen bolso, unos zapatos de piel o incluso un cinturón bien confeccionado, ya que nos acompañarán durante muchos años. De hecho, todos ellos tienen la capacidad de transformar por completo la percepción de un conjunto sin necesidad de renovar el armario entero.

Al final, las rebajas no deberían servir para comprar más, sino para comprar mejor. Elegir piezas atemporales, versátiles y de calidad es una decisión mucho más acertada que dejarse llevar por las tendencias pasajeras.