Muere el padre de Genoveva Casanova: Larry Casanova, reconocido adiestrador de animales

Larry Casanova, padre de Genoveva Casanova, ha fallecido a los 84 años. Aunque su muerte fue el pasado 20 de mayo, la noticia no ha trascendido hasta ahora como ha publicado Vanitatis. La familia ha optado por despedirle en la más estricta intimidad, poniendo fin a la vida de uno de los profesionales más reconocidos del adiestramiento animal en México.

Antes de convertirse en un referente del mundo del espectáculo, Larry Casanova formó parte del ejército de Estados Unidos como marine durante la Guerra de Vietnam. Allí fue el encargado de entrenar perros militares para localizar minas antipersona, una experiencia que marcó el inicio de una carrera que siempre estuvo ligada al comportamiento y entrenamiento de animales.

Tras abandonar la vida militar, desarrolló una extensa trayectoria como adiestrador para cine y televisión. Durante décadas colaboró con Televisa preparando animales para numerosas telenovelas y producciones audiovisuales, convirtiéndose en una figura muy respetada dentro de la industria mexicana.

Aunque los perros fueron su gran especialidad, también entrenó elefantes, jirafas, camellos, cocodrilos, jaguares, aves rapaces e incluso un oso grizzly, demostrando una extraordinaria capacidad para trabajar con especies muy diferentes. Además, participó en el entrenamiento de los perros protagonistas de la película Amores perros, una de las obras más importantes del cine mexicano , lo que consolidó aún más su prestigio profesional.

A lo largo de su carrera también apareció como actor en algunas producciones y mantuvo una intensa labor divulgativa a través de las redes sociales, donde compartía consejos sobre educación canina y su experiencia trabajando con diferentes especies.

En el ámbito personal, Larry Casanova estuvo casado con Mariana González-Reinmann, con quien tuvo a sus dos hijas, Genoveva y Denisse Casanova. El matrimonio se separó cuando Genoveva tenía apenas siete años, aunque ambos continuaron formando parte de la vida de sus hijas.

Genoveva Casanova | Gtres

Años después volvió a encontrar el amor junto a Lorena Nassis, con quien tuvo a su hijo menor, Pablo. Siempre muy unido a su familia, Larry mantuvo una estrecha relación con sus hijos y llegó a convertirse también en abuelo de Amina y Luis Martínez de Irujo, los mellizos nacidos del matrimonio de Genoveva Casanova con Cayetano Martínez de Irujo.

Con su fallecimiento desaparece una de las figuras más respetadas del adiestramiento animal en México, un profesional que dedicó gran parte de su vida a trabajar con animales y cuya trayectoria dejó huella tanto en el cine como en la televisión del país.