Bárbara Rey, la estrella del desfile: la vedette cierra la pasarela al ritmo de uno de sus míticos temas

Bárbara Rey ha protagonizado uno de los momentos más destacados del desfile de José Perea al convertirse en la encargada de poner el broche final a la presentación de la colección.

La vedette ha aparecido sobre la pasarela mientras sonaba Los hombres son para mí, una de las canciones más recordadas de su trayectoria artística y que, con el paso de los años, se ha convertido en todo un clásico.

Bárbara Rey desfilando para José Perea | Gtres

Con gran seguridad y una sonrisa, Bárbara ha recorrido la pasarela ante la atenta mirada de los asistentes, que no han dudado en aplaudir su aparición. La elección de su tema más conocido como banda sonora ha aportado un toque de nostalgia al cierre del desfile, convirtiendo su salida en uno de los momentos más icónicos del evento.

Demostrando la naturalidad que siempre la ha caracterizado sobre los escenarios, la artista ha vuelto a dejar claro que continúa siendo una de las figuras más reconocibles del panorama artístico español.

Bárbara Rey termina en la piscina después de desfilar para José Perea | Gtres

Después de desfilar, Bárbara Rey decidió terminar su participación en el desfile dándose un chapuzón en la piscina, provocando aplausos y sonrisas de los asistentes que estaban observando todo.

Con esta aparición, José Perea ha querido cerrar su desfile con un guiño a una de las grandes vedettes de nuestro país, confiando en Bárbara Rey para poner el punto final a una jornada en la que la moda y el espectáculo han vuelto a darse la mano.