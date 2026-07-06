Primera imagen de Mette-Marit en casa tras su trasplante de pulmón: celebra junto a Haakon la victoria de Noruega

Una de las sorpresas que ha dado hasta ahora el Mundial de fútbol es la victoria de Noruega ante Brasil por 1 a 2, eliminando así a la canarinha en los octavos de final. Un resultado histórico que clasifica por primera vez al equipo escandinavo para los cuartos de final de la competición.

Este ha sido, sin duda, un motivo de celebración en Noruega, donde unas 100.000 personas salieron a las calles de la capital, Oslo, para festejar este hito en el que muchos no creían. Entre los cientos de miles de aficionados había el príncipe heredero Haakon, quien se sumó al remo vikingo, la tradicional celebración de los noruegos.

La princesa Mette-Marit reaparece como una aficionada más

Quienes también estuvieron muy pendientes del triunfo de la selección fueron los miembros de la familia real noruega. La princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus estuvieron presentes en el estadio donde se celebró el partido y pudieron fotografiarse con Ronaldinho y Ronaldo.

Y como no podía ser de otra manera, el rey Harald y la reina Sonia también apoyaron a su selección desde casa.

Así se puede ver en un carrusel de fotos que la casa real noruega ha publicado en su cuenta de Instagram. "¡Ayer fue una noche histórica!", empieza el post, que incluye unas palabras dirigidas al equipo: "¡Felicitaciones a la selección nacional, al cuerpo técnico y a Noruega por este fantástico logro!".

Pero las fotos que más destacan son las que aparece la princesa Mette-Marit, que siguió el encuentro desde palacio, junto con su marido. En una de las imágenes se puede ver a los príncipes herederos sentados en el sofá, ataviados con bufandas del equipo nacional y rodeados de banderines de su país. En otra de las instantáneas, la pareja está de pie mirando por la ventana y disfrutando de las celebraciones.

Primeras imágenes de Mette-Marit tras el trasplante de pulmón

Esta es la primera vez que la princesa Mette-Marit reaparece tras el trasplante de pulmón al que se tuvo que someter hace tres semanas a causa de la fibrosis pulmonar crónica que padece. Una confirmación de que la operación ha ido bien, como ya se dijo en su día, y que sigue con su recuperación.

Pero también hay otra lectura que se podría hacer a tenor de los rumores que salieron hace unos meses sobre una supuesta crisis en la pareja. Recordamos que varios medios de comunicación noruegos publicaron unas imágenes de los príncipes en la residencia real de Skaugum, acompañados por una terapeuta especializada en coaching y crisis de pareja. Esto hizo saltar las alarmas y las especulaciones. Ahora, con la publicación de estas fotos, la pareja parece que quiere dar una imagen de unión (en una de ellas Haakon está abrazando a su esposa) y complicidad (los dos mirando por la ventana).

Tampoco hay que olvidar los duros momentos que han pasado después de que su hijo mayor, Marius, esté en prisión preventiva y haya sido condenado a cuatro años de prisión acusado de casi cuarenta delitos.