El apoyo de Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo tras la derrota de Portugal en el Mundial 2026

Georgina Rodríguez no ha tardado en reaccionar a uno de los momentos más difíciles vividos que ha vivido su pareja, Cristiano Ronaldo. Tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026, la empresaria e influencer ha querido enviar un mensaje de ánimo al futbolista, que abandonó el terreno de juego visiblemente emocionado después de la derrota.

Antes de compartir ese mensaje, Georgina publicó una imagen en la que aparecía disfrutando del partido junto a sus hijos, demostrando que toda la familia estaba siguiendo muy de cerca uno de los partidos más importantes para el delantero portugués.

Georgina Rodríguez a través de sus historias de Instagram | Instagram

Minutos después de la derrota, Georgina compartió en sus historias de Instagram una publicación de una conocida firma deportiva con un mensaje muy significativo: "His Legend Lives On" (Las leyendas perduran para siempre) y "The storie continues" (La historia continúa), podía leerse en la imagen, unas palabras con las que quiso mostrar públicamente el orgullo que siente por el capitán de la selección portuguesa.

El gesto de Georgina llegó mientras las cámaras captaban a Cristiano Ronaldo completamente roto por la eliminación de Portugal, un desenlace que ha alimentado las especulaciones sobre si este habrá sido su último Mundial, aunque el propio futbolista todavía no se ha pronunciado al respecto.

Georgina Rodríguez dándole apoyo a su marido Cristiano Ronaldo en sus redes sociales | Instagram

Las imágenes del delantero entre lágrimas no tardaron en hacerse virales y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y reconocimiento hacia uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol.

Con esta publicación, Georgina Rodríguez ha vuelto a demostrar que permanece al lado de Cristiano Ronaldo en los momentos más complicados, brindándole su apoyo incondicional en una noche especialmente difícil para el futbolista.