Los trucos definitivos para organizar la maleta y conseguir que quepa el doble de ropa sin esfuerzo

Hacer la maleta antes de un viaje suele convertirse en una misión complicada. Muchas veces da la sensación de que nunca hay espacio suficiente, pero la realidad es que el problema no suele ser la cantidad de ropa que llevamos, sino la forma en la que la organizamos.

Uno de los trucos más eficaces consiste en olvidarse de doblar las prendas de la manera tradicional y apostar por el conocido método del rollo. Enrollar camisetas, pantalones o vestidos de forma compacta permite ahorrar mucho espacio, además de evitar que la ropa se arrugue con tanta facilidad durante el viaje.

Mujer haciendo la maleta | Freepik

También es importante distribuir bien el peso. Lo recomendable es colocar las prendas más pesadas en el fondo de la maleta para crear una base estable y aprovechar al máximo cada rincón.

Otro consejo muy útil es utilizar el interior de los zapatos para guardar objetos pequeños como calcetines, ropa interior, cinturones o incluso cargadores. De esta forma, se aprovecha un espacio que normalmente quedaría vacío.

Si el objetivo es ganar todavía más capacidad, las bolsas de compresión pueden convertirse en las grandes aliadas del verano. Son perfectas para guardar prendas voluminosas como sudaderas, chaquetas o jerséis, ya que permiten extraer el aire y reducir considerablemente el espacio que ocupan.

Por último, un truco que muchos expertos recomiendan es preparar los conjuntos completos antes de salir de viaje. De esta manera se evita llenar la maleta de prendas "por si acaso" que, en la mayoría de los casos, terminan sin usarse.