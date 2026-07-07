Cristina Pedroche habla de su experiencia como donante de leche materna: "Llevo meses donando"

Si eres seguidora en redes sociales de Cristina Pedroche, a lo mejor te habrás fijado —y te habrá sorprendido— que cuando va a sacarse leche lo hace con un gorro, mascarilla y guantes puestos. Todo este atuendo tiene una razón de ser y se entiende todo tras la publicación que ha hecho en las últimas horas.

"Si me preguntan ahora mismo qué es lo mejor que he hecho en mi vida, diría sin dudar que dar teta", afirma contundente Cristina para luego explicar que es donante de leche materna desde hace "meses". A partir de ahí, comparte una reflexión sobre este acto tan solidario que es dar leche a aquellos bebés prematuros o muy enfermos que no pueden tomar la leche de su madre.

Dice estar "profundamente" emocionada al pensar que la leche que da a sus hijos "pueda convertirse en un regalo tan grande para otra familia" y ayude a uno de estos niños a tener "un mejor comienzo en la vida". Un bebé que "probablemente nunca conoceré y, aun así, siento que, de alguna manera, ya estamos unidos".

¿Cómo hacerse donante de leche materna?

Para aquellas mujeres que quieran sumarse, Cristina les detalla cómo se debe hacer. Lo primero que aclara es que no es complicado hacerse donante y deben pedir cita al banco de leche que corresponda por ciudad o comunidad autónoma.

Una vez en la consulta, hacen una entrevista "sobre tu salud y tus hábitos" y una analítica de sangre. Pasados unos días, y con los resultados de la prueba, se puede empezar a extraer con el sacaleches y el material que dan. "Las medidas higiénicas tienen que ser más exigentes" y por eso el gorro y la mascarilla. Luego, la leche se pone en el bote, se congela y la pasan a recoger.

El criticado helado de leche materna

Hace una semana, Cristina Pedroche colgó un vídeo en sus Stories de Instagram enseñando que había hecho un helado con su leche materna, ya que "no entraba todo en el bote" tras la extracción y quería aprovecharla de alguna manera: "Con lo que cuesta, yo no tiro ni una gota", afirmaba. Les daba a probar a sus hijos y comentaba que les había gustado "bastante".

Para saciar su curiosidad, lo quiso probar y le dio un pequeño mordisco: "Está un poco soso, pero refresca, y nutritivo es". Este simple gesto provocó un alud de críticas y comentarios negativos que Cristina no tardó en responder.

"Lo del tema de la leche materna, creo que es un tema que como sociedad deberíamos hacérnoslo mirar", empezó su vídeo la comunicadora. "Prácticamente todos los días la gente bebe leche que sale de las tetas de una vaca o de una cabra. ¿Por qué yo no voy a poder probar mi leche en un momento concreto en un helado?", continuaba indignada para añadir después que ya la ha probado en otras ocasiones. Aseguraba que no quería entrar en polémicas absurdas y mandaba a sus seguidores "un besito con sabor a leche".