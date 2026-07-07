Nuria Fergó, tras conocerse que vuelve a estar enamorada: "Si la vida lo trae, hay que disfrutarlo"

Nuria Fergó ha hablado ante los medios sobre el momento tan especial que está viviendo. Después de que saliera a la luz que vuelve a estar enamorada, la artista ha hablado por primera vez de esta nueva ilusión y no ha ocultado la felicidad que siente.

Aunque ha dejado claro que su principal prioridad sigue siendo el trabajo, además hará una intensa gira de conciertos durante todo el verano, la cantante ha reconocido que también hay espacio para el amor: "Si la vida lo trae, hay que disfrutarlo".

Nuria Fergó hablando con la prensa | Gtres

Preguntada por cómo se encuentra a nivel personal, Nuria no ha dudado en sincerarse: "Estoy feliz. Estoy disfrutando el verano, el trabajo, los amigos, la familia, el amor... todo", ha explicado, dejando ver el gran momento que está viviendo: "Muy bonito todo".

La artista también ha reconocido que vuelve a sentir la ilusión de los comienzos: "Está tocando esto, pues hay que disfrutarlo y vivir el momento", ha señalado, sin esconder que vuelve a tener esas "cosquillas en el estómago" propias de estar enamorada.

Nuria ha confesado que esta relación ha llegado cuando menos la esperaba: "No buscaba nada ni he buscado nada. Ha llegado porque el universo habrá dicho: 'Ya te toca, Nuria'. Así que disfrutándolo estoy".

Estas declaraciones llegan pocos días después de que salieran a la luz las primeras imágenes de la cantante junto al productor italoargentino Claudio Bruno, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente cuatro meses. Un año especialmente complicado para Nuria, marcado por la pérdida de su padre y por su ruptura con Juan Pablo Lauro, con quien llegó a anunciar su boda.

Claudio Bruno y Nuria Fergó | Europa Press

Eso sí, ha querido dejar claro que, por ahora, prefiere vivir el presente sin hacer demasiados planes a largo plazo: "Planes de futuro tengo muchos, pero sobre todo de trabajo. Y lo demás, pues vivir el día a día. Lo que venga, bienvenido sea".

La cantante también ha reflexionado sobre todo lo aprendido tras sus anteriores relaciones sentimentales: "He pasado de nivel a nivel emocional. Si ha llegado esta persona es porque estoy preparada para vivir otra cosa". Una etapa que vive con ilusión y agradecimiento: "Estamos aquí para aprender cosas. Agradecida, claro que sí. Disfrutando".