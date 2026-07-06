Zapatos de invitada: slingback, kitten heels y otras tendencias para la temporada de bodas

Nos encontramos en plena temporada de bodas, siendo el próximo mes de septiembre el mes con más celebraciones del año. Si has sido invitada a alguna de estas citas, seguro que ya tienes el vestido pensado, pero ¿y los zapatos? Muchas veces, un buen calzado, combinado con los accesorios acertados, es la clave definitiva para elevar cualquier outfit.

Para acertar de lleno, aparte de buscar una buena combinación cromática, es fundamental informarte de las últimas tendencias sin olvidar lo más importante: que sean cómodos para aguantar toda la jornada.

Según la firma de calzado Lottusse, esta temporada triunfan los "tacones minimalistas sumamente cuidados que viajan desde su versión más clásica y arquitectónica, hasta siluetas originales y escultóricas". Desglosamos las cuatro opciones que no pararás de ver.

Slingback

Los zapatos de salón destalonados con una sutil hebilla en el talón se consolidan como la opción más idónea del verano. Son el combo perfecto entre la formalidad de un zapato cerrado y la frescura de las sandalias tradicionales.

Si apuestas por un modelo en tonos neutros como el blanco roto o el camel, tendrás la garantía casi absoluta de que encajarán de maravilla con el vestido elegido para el gran día.

Zapato slingback o destalonado | Getty Images

Kitten heel

El kitten heel sigue siendo una apuesta segura en las bodas de este verano. Hablamos de un tacón bajito, sensato y cómodo, que estiliza la silueta pero te permite perfectamente pasarte horas bailando en la pista con los recién casados sin dolor de pies.

Unas sandalias o un zapato destalonado con este tipo de tacón es una inversión inteligente que, además, podrás reaprovechar en tus cenas de verano cuando te apetezca ir un poco más arreglada.

Sandalias kitten heel | Getty Images

Sandalias metalizadas

Otra opción indiscutible son las sandalias doradas, una auténtica pieza de joyería para rematar el look. El calzado metalizado es clave para resaltar el bronceado estival y para jugar en sintonía con el resto de los accesorios.

Si no eres de dorados, o tu estilismo se mueve en gamas frías como el azul, el negro, el gris o el lavanda, puedes optar perfectamente por el plateado para conseguir el mismo efecto sofisticado.

Sandalias metalizadas | Getty Images

Bailarinas

Las bailarinas son una de las tendencias que pisan más fuerte este año en el street style, pero en los eventos de etiqueta también están en pleno auge. Una bailarina en tonos neutros o empolvados puede ser el toque definitivo para un vestido de boda fluido.

La clave para lucirlas en un evento formal consiste en buscar diseños delicados, con texturas especiales o con pequeños elementos joya que encajen con la vibra del resto del estilismo.

Mujer con un vestido elegante y bailarinas | Getty Images

¿Con qué opción te quedas para tu próxima boda?