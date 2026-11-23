Primero fueron los Sonny Angels en las carcasas de los móviles, luego los Labubu colgando de cualquier bolso o mochila y ahora ha llegado una nueva fiebre: los Mirumi. Estos adorables muñecos peludos con brazos largos se han convertido en el accesorio más buscado del momento gracias a un detalle que los diferencia de cualquier otro charm: incorporan sensores para interactuar contigo y con quienes te rodean.

Se trata de un pequeño robot creado por la empresa japonesa Yukai Engineering que ya ha cautivado a numerosas influencers españolas, como Marta Ojeda o Iera González, quienes han mostrado en sus redes lo divertido que resulta llevar uno de estos muñequitos interactivos colgado del asa del bolso. Su gracia reside en que “gira la cabeza con una mirada tímida y curiosa en respuesta al sonido o al tacto, o incluso por sí solo, brindándote una chispa de alegría a ti y a cualquiera que esté cerca”, explican desde la propia firma.

Para las más nostálgicas de la generación millennial, supone una sensación muy similar a volver a llevar encima aquel Furby con el que tanto interactuábamos de pequeñas.

Una conexión emocional

El objetivo de la compañía que hay detrás de Mirumi no es que este dispositivo tenga una utilidad práctica en concreto, sino "inspirar una conexión emocional". "Mirumi está diseñado para evocar esos sentimientos a través de sus pequeños y entrañables gestos que invitan a sonreír, tanto a ti como a quienes te rodean", añaden desde la marca.

Para sujetarlo en el bolso, tan solo hay que abrazar sus largos brazos alrededor del asa o la correa. Funciona mediante una batería recargable y se recomienda cepillar su pelo de forma regular para mantenerlo en perfectas condiciones, reforzando así ese vínculo de cuidado diario tan parecido al que teníamos con el Tamagotchi en nuestra infancia.

Eso sí, conviene tener en cuenta que este curioso accesorio está diseñado para mayores de 15 años, por lo que, por tentador que parezca, no debe regalarse como un juguete para niños pequeños.

Precio y dónde conseguirlo

Como suele ocurrir con los accesorios virales llegados desde Asia, hacerse con uno requiere algo de paciencia. El Mirumi se vende principalmente a través de su tienda oficial, con tan solo cuatro mercados disponibles: EE. UU., Reino Unido, Tailandia y Japón. Al cambio de moneda, cuesta entre 126 y 178 euros aproximadamente, según el país de venta.

Por ahora, en España no cuenta con distribuidores oficiales, por lo que tocará esperar o recurrir a la compra internacional para sumarse a esta tendencia.