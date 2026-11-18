CÁLIDOS Y AGRADABLES
Los pantalones de pana vuelven a estar de moda: cómo combinarlos
De los tonos tierra clásicos al color block más atrevido, repasamos los mejores looks con la prenda estrella que ya ha conquistado las pasarelas y tiendas como Zara, Mango o Uniqlo: los pantalones de pana.
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Este invierno las tendencias nos ayudarán a no pasar nada de frío, y una de las modas que vienen pisando más fuerte son los pantalones de pana. Cálidos y agradables al tacto, esta prenda de aire noventero que nos transporta directamente a nuestra adolescencia ya está en todas partes: primero fueron las grandes casas de lujo las que la subieron a las pasarelas y ahora llega a nuestras tiendas de moda asequible favoritas, como Zara, Mango o Uniqlo.
Los encontramos tanto en colores oscuros típicos del otoño-invierno —como el verde caqui, el burdeos, el marrón chocolate o el azul marino— como en tonos muy claros, entre los que destacan el beige o el blanco. Además, para las más atrevidas, también existen opciones en colores vibrantes, perfectas para dar un toque de alegría a los looks en los días más grises.
Como era de esperar, las chicas más estilosas ya los han empezado a incorporar a sus armarios, creando combinaciones que nos morimos por copiar.
En clave total look
Este total look de pana, con americana y pantalón a juego, por ejemplo, combina a la perfección con un jersey de cuello vuelto en color crema a juego con los zapatos, logrando un estilismo sofisticado y perfecto para ir a la oficina sin renunciar a la comodidad.
Con cárdigan y clean look
No hace falta elaborar demasiado un estilismo si le sumas un pantalón de pana. Con un sencillo cárdigan de botones, un buen clean look y los complementos adecuados, ya se puede lucir estilosa gracias a la propia textura del tejido, que aporta todo el protagonismo al pantalón.
Blanco monocromático para iluminar el invierno
¿Quién dijo que el blanco es solo para el verano? Un pantalón de pana claro puede dar paso a un look monocromático de lo más delicado, como este que equilibra la calidez de la pana con la ligereza de una blusa lencera.
Apuesta a todo color
En cuanto a propuestas a todo color, destacan tonos como el azul claro, que combina a la perfección con el blanco roto, el marrón o el crema, tal y como vemos en este conjunto.
Y para quienes buscan arriesgar un poco más, el morado o el azul klein son tonos ideales para crear un look color block de máxima tendencia junto con el amarillo mantequilla.
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