Este invierno las tendencias nos ayudarán a no pasar nada de frío, y una de las modas que vienen pisando más fuerte son los pantalones de pana. Cálidos y agradables al tacto, esta prenda de aire noventero que nos transporta directamente a nuestra adolescencia ya está en todas partes: primero fueron las grandes casas de lujo las que la subieron a las pasarelas y ahora llega a nuestras tiendas de moda asequible favoritas, como Zara, Mango o Uniqlo.

Los encontramos tanto en colores oscuros típicos del otoño-invierno —como el verde caqui, el burdeos, el marrón chocolate o el azul marino— como en tonos muy claros, entre los que destacan el beige o el blanco. Además, para las más atrevidas, también existen opciones en colores vibrantes, perfectas para dar un toque de alegría a los looks en los días más grises.

Como era de esperar, las chicas más estilosas ya los han empezado a incorporar a sus armarios, creando combinaciones que nos morimos por copiar.

En clave total look

Este total look de pana, con americana y pantalón a juego, por ejemplo, combina a la perfección con un jersey de cuello vuelto en color crema a juego con los zapatos, logrando un estilismo sofisticado y perfecto para ir a la oficina sin renunciar a la comodidad.

Conjunto de pana | Getty Images

Con cárdigan y clean look

No hace falta elaborar demasiado un estilismo si le sumas un pantalón de pana. Con un sencillo cárdigan de botones, un buen clean look y los complementos adecuados, ya se puede lucir estilosa gracias a la propia textura del tejido, que aporta todo el protagonismo al pantalón.

Pantalón de pana | Getty Images

Blanco monocromático para iluminar el invierno

¿Quién dijo que el blanco es solo para el verano? Un pantalón de pana claro puede dar paso a un look monocromático de lo más delicado, como este que equilibra la calidez de la pana con la ligereza de una blusa lencera.

Pantalón de pana | Getty Images

Apuesta a todo color

En cuanto a propuestas a todo color, destacan tonos como el azul claro, que combina a la perfección con el blanco roto, el marrón o el crema, tal y como vemos en este conjunto.

Pantalón de pana | Getty Images

Y para quienes buscan arriesgar un poco más, el morado o el azul klein son tonos ideales para crear un look color block de máxima tendencia junto con el amarillo mantequilla.