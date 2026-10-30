Andrea Duro se viste de novia: traje de satén con maxiflor para su boda civil con Guillermo Sánchez

"Un poco de luz entre tanta oscuridad", así anunciaba Andrea Duro su boda civil. La actriz, de 35 años, se ha dado el 'sí, quiero' con su pareja, Guillermo Sánchez, este jueves 29 de octubre. Una ceremonia civil que se ha celebrado en Madrid y a la que ha acudido vestida por Juan Carlos Pajares, director creativo de la firma JCPAJARES.

Andrea Duro eligió para su look nupcial un traje compuesto por una chaqueta de satén de seda de color champán con una maxiflor 3D en la solapa. La americana larga, con cierre frontal de tres botones, presentaba hombros estructurados y bolsillos con tapeta. A juego, lució una falda midi muy especial con doble capa: la superior, confeccionada en organza, era ligeramente más larga que la inferior, creando en el bajo una delicada franja semitransparente.

"Hay algo especialmente bonito e íntimo en que alguien confíe en ti para vestir uno de los días más importantes de su vida. Conoces a la persona que hay detrás del encargo, descubres su luz y, entre pruebas, costuras y conversaciones, se va creando algo que trasciende el propio vestido. Acompañar ese momento es uno de los regalos más bonitos de mi trabajo", ha compartido ilusionado el diseñador en sus historias de Instagram.

En los pies, aprovechando que aún no hace demasiado frío en la capital, lució unas sandalias de tacón de terciopelo en color azul —de la firma Lily & You— para cumplir con la tradición de llevar algo de este tono que atraiga la buena suerte.

En cuanto al apartado beauty, Andrea Duro optó por un moño a media altura con su flequillo cortina corto perfectamente peinado. El maquillaje destacó por un pintalabios rojo oscuro, a juego con un ramo de novia compuesto por flores en la misma tonalidad.

La gran celebración será este fin de semana

Tal y como avanza la revista ¡HOLA!, la celebración posterior se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre en la Finca La Montaña, en Aranjuez, un espacio rodeado de naturaleza presidido por un palacete de 1760 que ordenó construir el rey Carlos III.

En esta ocasión, según señala la misma publicación, la actriz irá vestida de Álvaro Lucas, creador de la firma Baro Lucas. Se trata de un diseñador que ha conquistado con sus creaciones a famosas como Alejandra Onieva, Carmen Lomana, Belén Rueda o María Valverde.

En una entrevista con Vanitatis, el diseñador explicó lo feliz que está de vestir a Andrea Duro para su gran día, ya que "es una mujer que no necesita hacer ningún esfuerzo para resultar magnética. Tiene fuerza, seguridad, una belleza evidente y una sensualidad muy natural, pero al mismo tiempo es tremendamente sencilla", destacando además que "Andrea lleva la ropa, nunca es la ropa la que la lleva a ella".