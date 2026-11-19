La princesa Leonor y la infanta Sofía han disfrutado de una cita de hermanas aprovechando que esta última está pasando unos días libres en Madrid —recordemos que actualmente cursa sus estudios universitarios en la capital francesa—. Lejos de los actos institucionales, con mil ojos puestos sobre sus looks y su comportamiento, Leonor y Sofía se decantaron por un plan de domingo como el de cualquier otra chica joven: se vistieron con ropa casual y se fueron de brunch, una salida de la que ha compartido todos los detalles en exclusiva la revista ¡HOLA!.

El local elegido fue Brunchit, situado en el madrileño barrio de Salamanca, un espacio con mucha luz natural y una decoración cálida y serena. El establecimiento destaca por su cocina elaborada con producto ecológico y fresco, con platos preparados al momento como tostadas de masa madre con aguacate, salmón o huevo, hotcakes, smoothies eco y, cómo no, un buen café de especialidad a la altura de una propuesta así.

Esta elección de la princesa y la infanta refleja además la educación que les ha inculcado la reina Letizia, muy centrada siempre en llevar una alimentación equilibrada y saludable.

Las zapatillas que marcaron sus looks

Sus estilismos para este plan relajado estuvieron protagonizados por calzado deportivo de máxima actualidad, dejando claro que, aunque estemos acostumbradas a verlas vestidas de forma más formal y clásica, también les gusta jugar con la moda. Para la ocasión, la heredera al trono se calzó unas Speedcat de Puma en color rosa, mientras que su hermana pequeña optó por unas Reebok.

El otro planazo de la infanta Sofía en Madrid

Este encuentro entre hermanas no ha sido la única cita destacada de la infanta Sofía durante su visita. La joven también aprovechó su estancia en Madrid para vivir un emocionante plan padre e hija junto a don Felipe en el estadio Riyadh Air Metropolitano, donde presidieron el partido de la UEFA Nations League entre España e Inglaterra (que terminó con un 2-3 para los ingleses).

El rey Felipe y la infanta Sofía en el partido entre España e Inglaterra celebrado en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid | Gtres

Para aquella noche de fútbol, Sofía lució una gabardina corta de plena moda y una bufanda roja a juego con la corbata del monarca. Además, ambos recibieron de manos del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, sendas camisetas personalizadas de la selección con el número 30 a la espalda como guiño al Mundial de 2030.