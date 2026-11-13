¿Quién fue Asunción Bastida? La introductora del algodón en la alta costura y el bikini en España

Muchas prendas de ropa que hoy nos parece tan normal llevarlas en nuestro día a día, hace unos cuantos años o no existían, o estaban prohibidas o era un escándalo ponérselas. Que ahora podamos lucirlas es gracias a personas que en su momento arriesgaron, innovaron y fueron pioneras. Charles Frederick Worth es considerado el padre de la alta costura por ser el primero en firmar sus diseños e impulsar los desfiles de modelos; Levi Strauss creó los primeros vaqueros de uso universal; mientras que a Yves Saint Laurent se le atribuye el hecho de democratizar la moda y adaptar prendas como el esmoquin para las mujeres.

Aunque más invisibilizadas, como ha pasado en otros ámbitos a lo largo de la historia, también hubo mujeres cuyas aportaciones cambiaron el rumbo de moda y no podemos dejar en el olvido: Coco Chanel introdujo tejidos más cómodos como el punto y popularizó el uso del pantalón entre las mujeres; Madeleine Vionnet inventó el corte al bies; Mary Quant revolucionó la moda con la minifalda; y Diane von Fürstenberg fue la primera en diseñar el vestido cruzado.

Además de todas ellas, debemos recordar a una mujer que fue pionera en nuestro país y a lo mejor no la conoces. Estamos hablando de la diseñadora catalana Asunción Bastida. A raíz de la primera exposición retrospectiva que se está haciendo sobre ella en el DHub de Barcelona, a continuación, vamos a hacer un repaso a su biografía y su contribución al mundo de la moda.

Asunción Bastida a lado de sus maniquís en el Liceu de Barcelona, 1963 | Fondo Viky Ballarín. Fotografía: Josep Postius

Los inicios de Asunción Bastida en la moda

Asunción Bastida nació en Barcelona en el año 1902 y desde muy joven supo que quería ser modista. Tenía el mundo de la moda en casa, ya que su padre regentaba una gran tienda de sastrería en el paseo de Gràcia de la capital catalana. Sin embargo, al explicar a su familia sus intenciones, no le dejaron ejercer de modista hasta que no se casó, en 1926, con Marcelino Mases, quien tenía una tienda de géneros de punto.

Al cabo de los años, aquel negocio fue creciendo gracias a ella hasta convertirlo en Modas Mases de Asunción Bastida con un local en la Gran Vía, primero, y en el paseo de Gràcia, más tarde. Así entró en la alta costura, ganando prestigio y clientela, hasta abrir su primer local en Madrid.

Durante la Guerra Civil se traslada a vivir a San Sebastián y vuelve a Barcelona en 1939 para reabrir sus negocios e inaugurar uno en Sevilla. Entre los años 40 y 50 se encargó del vestuario de varias películas y conoció a artistas como Lola Flores (le hizo su traje de novia), Sara Montiel, Mary Sampere o Amparo Rivelles.

Asunción Bastida diseño el vestido de novia de Lola Flores | Museu del Disseny-DHub

Los hitos en la trayectoria de Asunción Bastida

Bastida fue la primera en utilizar el algodón en la alta costura española y una de las responsables en introducir el bikini en España, procedente de Francia.

En 1940 cofundó la Cooperativa de Alta Costura junto con Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz, Santa Eulalia y El Dique Flotante, conocidos como los cinco grandes de la alta costura española.

A principios de los años 50 abrió su boutique, convirtiéndose así en una pionera de la moda prêt-à-porter en nuestro país.

Figurín de la colección primavera-verano de 1956 de Asunción Bastida | Museu del Disseny-DHub. Fondo Asunción Bastida

Vestido de cóctel de tul de algodón flocado con felpilla y lazo de terciopelo de Asunción Bastida, 1956 | Museu del Disseny-DHub

Maniquís de las casas de alta costura de Barcelona desfilando en Montjuïc, 1955 | Fondo Viky Ballarín. Fotografía: Hortolà

Su reconocimiento internacional fueron creciendo y ya en los inicios de la década de los años 60 presentó sus colecciones en Miami y Nueva York. Asimismo, su prestigio la llevó a ser la única diseñadora de España en tener la autorización de Christian Dior para reproducir sus modelos, firmarlos con la marca Dior y venderlos.

También impulsó la revista Boletín de la moda para ayudar a difundir la alta costura.