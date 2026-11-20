Llega la noche y estás en casa tan tranquila y relajada sentada en el sofá viendo la tele. De repente, suena una notificación y coges el móvil. Aprovechando que lo has encendido, abres alguna de las redes sociales y empiezas a scrollear para enterarte de las últimas publicaciones de amigos e influencers. Cuando te das cuenta, ha pasado un buen rato y es hora de ir a dormir, pero no tienes sueño.

Si a ti también te pasa, tienes que saber que el ciclo de sueño y vigilia puede estar alterado. Durante el día, con la luz solar, el cerebro libera cortisol y otras sustancias que activan el metabolismo y nos mantienen en alerta. En cambio, por la noche, el cerebro interpreta que es hora de ir a dormir y libera melatonina, la hormona del sueño. Ahora bien, cuando miramos pantallas o nos exponemos a luces blancas o azuladas por la noche, engañamos a nuestro reloj interno provocando el retraso en la liberación de melatonina.

De un tiempo a esta parte, han aparecido productos para minimizar los efectos de las pantallas en la oscuridad de la noche como, por ejemplo, las gafas con filtro de luz azul. Tienen un recubrimiento especial o un tinte que absorbe parte de la luz de onda corta, es decir, la luz azul-violeta emitida por móviles, ordenadores y televisores.

En una época en la cual la tecnología avanza tan rápidamente, han surgido alternativas que mejoran las ya existentes. Una de ellas son las gafas de filtro rojo. Skinvity, firma española especializada en tecnología para el autocuidado, explica cuáles son sus características y diferencias respecto a las del filtro azul.

Pareja con gafas de filtro rojo delante de un ordenador | iStock

La diferencia entre las gafas de filtro azul y filtro rojo

Según la empresa de tecnología cosmética, la principal diferencia entre las gafas de filtro azul y las de filtro rojo es que estas últimas bloquean también "gran parte de la luz verde, otra franja del espectro visible implicada en la regulación de los ritmos circadianos".

En concreto, afirman que paran hasta el "99,93% de la luz azul de alta energía" y hasta el "99,9% de la luz verde". De esta manera, se elimina prácticamente toda la señal luminosa que confunde al cerebro por la noche, dejando pasar únicamente ondas rojas y cálidas, las cuales apenas alteran la liberación de melatonina.

Estas son las características de las gafas con filtro rojo

Los elevados porcentajes de filtración hacen percibir la luz hacia tonalidades más cálidas .

. Las lentes rojas "integran el pigmento directamente en su estructura en lugar de incorporar un tratamiento superficial", cuentan los expertos de Skinvity. Esto lo hace más resistente al uso prolongado y a la limpieza del cristal.

al uso prolongado y a la limpieza del cristal. Recomiendan utilizarlas entre una y tres horas antes de dormir , especialmente si se usan mucho las pantallas.

, especialmente si se usan mucho las pantallas. El filtro rojo modifica la percepción de los colores. Por eso, no están graduadas ni se pueden utilizar para conducir.

Un último consejo. Para descansar bien lo ideal es dejar a un lado el uso de dispositivos electrónicos a partir de una hora determinada de la noche e incluir otros hábitos como "reducir la intensidad de las luces del hogar y mantener horarios regulares".