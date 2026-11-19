Aitana atraviesa una etapa personal y profesional muy dulce y, aunque siempre ha sido discreta con su vida privada, la artista no ha dudado en hablar de sus planes de futuro junto a Plex. La cantante ha confesado que entre sus ilusiones está la de formar una familia y pasar por el altar algún día.

Preguntada por la posibilidad de casarse y convertirse en madre, Aitana ha reconocido que es algo que le gustaría vivir en un futuro. "Es una ilusión que tengo en un futuro, claro que sí. ¿Por qué no? Es algo que me hace ilusión. Sí, claro que sí", ha asegurado, dejando claro que no descarta dar estos pasos junto a su pareja.

Además, la artista también ha tenido palabras de cariño para Los Javis, con quienes mantiene una estrecha relación desde que los conoció siendo muy joven. Aitana ha destacado el apoyo que recibió de ambos cuando se trasladó a Madrid para comenzar su carrera y ha celebrado los numerosos reconocimientos que están cosechando.

"Creo que es un orgullo nacional y ya internacional para absolutamente todos. Para mí ellos son muy importantes. Desde que yo soy una niña, que tengo 18 años, les conocí. Y siempre se han portado genial conmigo cuando me vine a vivir sola a Madrid", ha explicado.

La cantante ha concluido mostrándose muy orgullosa de todos los premios que están recibiendo y de los que, asegura, todavía están por llegar.