Las aplicaciones para vender y comprar artículos de segunda mano son cada vez más populares. Para las amantes de la moda, estas aplicaciones se han convertido en imprescindibles: tanto para vender aquellas piezas que ya no usan como para conseguir prendas que están descatalogadas o que tienen este estilo vintage tan valorado.

Pero ya dicen aquello de "hecha la ley, hecha la trampa" y muchas personas se han visto afectadas por engaños y estafas. Cuando la operación se realiza por internet y el producto se recibe por correo, las estafas campan a sus anchas. Es diferente cuando el intercambio de dinero y producto se realiza en persona. En ese caso, puedes comprobar en vivo si el producto cumple con lo prometido en el anuncio.

Estafas en las compras online

Cuando la compra requiere el envío del producto, la persona debe confiar en que recibirá lo que muestra la fotografía. Pero muchas veces se envían productos defectuosos o diferentes al anuncio. En este caso, el comprador dispone de mecanismos para informar a la plataforma del engaño, aunque no siempre significa que recuperará su dinero.

Dos personas con cajas de cartón en la mano | Pexels

En la última estafa que circula por las redes, esta reclamación no es posible porque la persona se siente engañada, pero bajo la lupa de la aplicación, el engaño en realidad no existe. Hay mala fe, pero no hay delito.

La estafa consiste en que la persona cree que está comprando una prenda de ropa, pero en realidad está comprando solamente la fotografía de esa pieza de ropa. El anuncio muestra la prenda en diversas imágenes, describe el producto, el tejido, la talla y la tienda donde se compró. Tras esta exhaustiva descripción, al final del anuncio el vendedor indica que lo que se compra es una foto y no la prenda.

De ahí que el fraude sea cuestión de mala fe: se aprovechan de que el usuario no va a leer el texto largo y, con la descripción de la prenda al principio, el comprador interpreta que está comprando la prenda, no la fotografía.

¿Se puede reclamar un engaño en apps de segunda mano?

En este caso, las plataformas están dando la razón al vendedor, ya que objetivamente no hay engaño, ya que el texto (aunque muy escondido) indica que se recibirá una foto del producto, y no el producto en cuestión.

Por este motivo, la persona que ha pagado 20, 30 o 40 euros por una cazadora, un abrigo o unas botas de invierno no recupera el dinero y se queda con la foto del producto y una sensación de estafa imposible de demostrar.

Cómo hacer compras seguras en aplicaciones de segunda mano

Si no quieres ser víctima de estafas similares en las plataformas de segunda mano, asegúrate de lo siguiente:

Lee el anuncio de principio a fin .

. Navega por el perfil del vendedor para saber qué tipo de productos vende.

para saber qué tipo de productos vende. Descubre qué valoraciones de los usuarios tiene.

de los usuarios tiene. Para asegurarte: chatea con alguna persona que ya haya comprado a ese perfil para solicitar referencias.

con alguna persona que ya haya comprado a ese perfil para solicitar referencias. Antes de dar al botón de comprar, chatea con el vendedor: hazle las preguntas que sean necesarias para asegurarte de todo. En caso de estafa o engaño, esta conversación podría servir para denunciar al vendedor, si el producto no se corresponde con lo indicado.

que sean necesarias para asegurarte de todo. En caso de estafa o engaño, esta conversación podría servir para denunciar al vendedor, si el producto no se corresponde con lo indicado. Haz la recogida en persona , siempre que sea posible.

, siempre que sea posible. Cuando recibas el producto, graba cómo lo abres. En caso de estafa, este vídeo podría ser crucial como prueba de que no has recibido lo que habías comprado.

Nadie está libre de sufrir un engaño en las compras por internet. Pero estar alerta y tomar medidas puede evitar más de una estafa.