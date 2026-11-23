Las temperaturas han bajado notablemente en todas las zonas del país, y, después de meses de mucho calor, nos toca afrontar el frío del invierno que ya está aquí. Además de hacer el cambio de armario, también tenemos que cuidar nuestro rostro ante este cambio.

Y es que, aunque no nos demos cuenta, nuestra piel sufre algunas nuevas agresiones con la bajada de temperaturas. Seguramente lo hayas notado con los labios cortados, las manos más ásperas o la nariz pelada. El uso de las calefacciones también pueden alterar nuestra barrera cutánea, con consecuencias como un rostro tirante, seco y con descamación.

Es por esto que en este artículo contamos con la experiencia del doctor José María Camino, dermatólogo del Grupo Pedro Jaén. El experto nos explica por qué se nos irrita más la piel en invierno, cómo se pueden agravar las patologías cutáneas con el frío y nos comparte algunos consejos para cuidar mejor nuestro rostro. Te lo contamos todo en este artículo, ¡vamos a ello!

Mujer con un rostro tirante, seco y con descamación | iStock

Por qué se irrita la piel

Uno de los principales factores por los cuales la piel del rostro se irrita es la calefacción, y es que al reducir la humedad del ambiente se favorece a la sequedad cutánea. Así pues, es importante incorporar pasos de hidratación a la rutina beauty.

"Muchas de las alteraciones que vemos alrededor de la nariz durante un resfriado se deben a la fricción de sonarnos y limpiarnos una y otra vez sobre una piel que ya está sensibilizada", apunta el experto sobre la descamación, la nariz enrojecida y los labios cortados.

"Utilizar pañuelos suaves, evitar frotar bruscamente sobre la piel y aplicar una fina capa de algún producto protector y reparador en la piel de esa zona ayuda a protegerla y favorece su recuperación", recomienda el doctor José María Camino.

Mujer con rojeces | Magnific

Las patologías cutáneas pueden empeorar

El dermatólogo explica que aunque aplicar crema hidratante al rostro es importante para mantener una buena hidratación, es crucial tener en cuenta si sufrimos una enfermedad cutánea, puesto que el frío puede intensificar su aparición.

"Si existe una enfermedad cutánea previa reforzar la hidratación ayuda, pero no sustituye al tratamiento específico", explica el doctor. Estas son algunas de las afecciones más comunes que pueden aparecer en nuestro rostro y cómo el frío puede alterarlas:

Acné : Es habitual que aparezcan brotes después del verano, ya que el bronceado disimula el enrojecimiento y la exposición solar reduce la inflamación. Con el invierno aparece un ambiente más seco y el estrés de la vuelta a la rutina.

: Es habitual que aparezcan brotes después del verano, ya que el bronceado disimula el enrojecimiento y la exposición solar reduce la inflamación. Con el invierno aparece un ambiente más seco y el estrés de la vuelta a la rutina. Rosácea : los cambios de temperaturas entre interiores y exteriores dan paso a enrojecimientos, ardores y descamaciones, además de aumentar la sensibilidad cutánea.

: los cambios de temperaturas entre interiores y exteriores dan paso a enrojecimientos, ardores y descamaciones, además de aumentar la sensibilidad cutánea. Dermatitis atópica : los cambios bruscos de temperatura provocan la pérdida de agua de la piel, por eso es habitual la deshidratación, el picor y los eccemas.

: los cambios bruscos de temperatura provocan la pérdida de agua de la piel, por eso es habitual la deshidratación, el picor y los eccemas. Psoriasis: el ambiente seco afecta en un empeoramiento de esta afección, con una mayor descamación, picor y grietas.

Mujer con acné | Magnific

Consejos para incorporar en tu rutina

Estos son algunos de los consejos que puedes incorporar a tu rutina diaria ahora que llega el frío. Pequeños cambios en tu neceser beauty que pueden generar un gran impacto en tu rostro:

1. Evitar la calefacción muy alta: si el ambiente es muy seco, los expertos del Grupo Pedro Jaén recomiendan usar un humidificador.

2. Hidratación: es crucial aplicarse crema hidratante después de la ducha, teniendo en cuenta que los productos con ceramidas y humectantes como la glicerina ayudan a proteger la barrera cutánea y a mantenerla hidratada.

3. Limpieza agradable: se deben elegir limpiadores y productos de higiene suaves, hacer duchas cortas y con agua templada, y secar la piel a toques evitando frotar con la toalla.

4. Protección: es crucial utilizar bálsamos y cremas para las zonas más sensibles, como lo son los labios, las manos o el contorno de la nariz. También no debemos olvidar el protector solar, que aunque las temperaturas sean bajas o haya nubes, la radiación ultravioleta sigue ahí.

Mujer lavándose el rostro | Magnific

El doctor José María Camino concluye afirmando que "la clave está en adaptar la rutina a las necesidades de la piel, priorizando tres cuidados fundamentales: una limpieza suave, una hidratación adecuada y la protección solar".