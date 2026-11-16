Tendencias para novios 2027: así vestirán los hombres que se casen el próximo año

Siempre que pensamos en una gran boda nos centramos en cómo será el vestido de la novia, pero, ¿y qué pasa con ellos? Detrás de cada look de novio hay también una larga búsqueda: desde dar con el estilo que más va con uno mismo hasta saber integrar las últimas tendencias sin sentirse disfrazado.

Para descubrir qué veremos exactamente en los altares el próximo año, la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) ha reunido las predicciones de tres firmas de referencia en sastrería y ceremonia: Arax Gazzo, DORMEN Cerimonia & Classic y Petrelli Uomo. Estas son las siete claves que definirán al novio de 2027.

1. El traje clásico se flexibiliza sin romper el protocolo

La sastrería masculina absorbe cada vez más influencias de la alfombra roja y el estilo urbano, pero al trasladar esa libertad al altar se busca cierto equilibrio. Mientras los invitados se atreven antes con siluetas relajadas, el protagonista del día prefiere mantener una línea más prudente, apuntan desde Arax Gazzo. En esa misma dirección, DORMEN Cerimonia & Classic entiende la modernidad como una evolución natural de la etiqueta, y la firma italiana Petrelli Uomo añade que el escenario manda: se buscan trajes versátiles capaces de adaptarse tanto a una finca como a una boda junto al mar.

Novio en una boda | Magnific

2. Personalizar a través de los pequeños detalles

Diferenciarse no implica tener que hacerse un traje a medida desde cero. Como señala Osman Yalvak, representante de la tercera generación de DORMEN, hoy es posible crear un estilismo único dentro de las colecciones ya confeccionadas (ready-to-wear) jugando con las solapas, el corte o los complementos. Por su parte, David Lema, director comercial en España de Arax Gazzo, apuesta por gestos medidos —como un toque de color o una joya discreta— que aporten carácter sin recargar. En la sastrería italiana, esta tendencia se traduce en botones de Swarovski, cadenas o broches sobre líneas depuradas.

3. Coordinarse con la novia sin ir vestidos iguales

El couple dressing (vestir a juego el novio y la novia) ha evolucionado hacia una armonía más natural. Llevar exactamente el mismo color en la corbata que el ramo o la decoración es algo que Lema considera superado. Los expertos de Petrelli Uomo sugieren conectar ambos looks por nivel de formalidad, evitando el efecto uniforme, mientras Yalvak destaca que el objetivo es proyectar sintonía, manteniendo la identidad de cada uno: un esmoquin sobrio puede acompañar a la perfección a un vestido muy trabajado.

Pareja en su boda | Magnific

4. Entran los tonos tierra, el verde y el burdeos

Aunque el negro y el azul marino siguen siendo una apuesta segura, las tendencias de 2027 giran en torno a gamas más cálidas. Desde Arax Gazzo destacan el verde como la gran alternativa cromática, mientras que en DORMEN matizan que, más allá de la pasarela, en tienda despuntan los tonos tierra y el burdeos vino de cara a la nueva temporada de bodas.

5. Tejidos y máxima comodidad

Cuando el corte se simplifica, la tela cobra protagonismo y se buscan tejidos estructurados con buen tacto sobre patrones limpios. En Petrelli Uomo priorizan además el confort, mezclando fibras naturales con elastano para facilitar el movimiento, mientras la casa DORMEN apuesta por esmóquines con pedrería sutil, siempre bajo la premisa de no caer en el exceso.

Novio en su boda | Magnific

6. Calzado clásico, pero más cómodo

Los zapatos clásicos y pulidos en tonos neutros siguen liderando las preferencias, aunque los novios más atrevidos empiezan a apostar por acabados bicolor o pieles especiales, según observan en Arax Gazzo. También crece la demanda de materiales más blandos para aguantar horas de pie, si bien Yalvak recuerda que el calzado debe mantener siempre la coherencia con la etiqueta del traje.

7. Joyas sentimentales y el regreso del broche

Tras triunfar en alfombras rojas —como el maxibroche de Chanel que llevaron Pedro Pascal en los Oscar y Lamine Yamal en el Balón de Oro—, este accesorio salta a las bodas. En el terreno de los complementos ganan valor los relojes y gemelos heredados o regalados, las cadenas para elevar trajes sencillos y la pajarita frente al tradicional plastrón. Como concluye David Lema, los novios actuales saben lo que les favorece y buscan, por encima de todo, sentirse fieles a sí mismos.