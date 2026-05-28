Iera Paperlight muestra una realidad de la lactancia: la asimetría de sus pechos debido a la producción de leche

Las redes sociales están cambiando la forma de hablar sobre maternidad. Frente a las imágenes perfectas y edulcoradas que durante años dominaron internet, cada vez más mujeres muestran una visión mucho más honesta del embarazo, el posparto y la lactancia.

La creadora de contenido Iera Paperlight ha compartido una publicación que se ha vuelto especialmente viral por enseñar sin filtros algunos de los efectos reales de dar el pecho, desde la asimetría corporal hasta el cansancio físico y emocional que muchas madres experimentan durante esta etapa. El post ha conectado con miles de mujeres precisamente por mostrar una realidad que pocas veces aparece representada de forma natural en redes sociales.

"La lactancia también se ve así"

Una de las imágenes de su publicación muestra un pecho notablemente más grande que el otro, algo completamente habitual durante la lactancia. La influencer utiliza esa fotografía para recordar que el cuerpo cambia constantemente durante este proceso y que muchas veces la experiencia real se aleja muchísimo de las imágenes idealizadas que suelen verse en internet.

En el texto, explica que la lactancia puede ser agotadora, desbordante y, en ocasiones, dolorosa, aunque asegura también que ha sido una de las experiencias más increíbles de su vida.

Según cuenta, de los últimos diez años, cuatro los ha pasado dando el pecho.

Los cambios físicos durante la lactancia

La asimetría mamaria es uno de los cambios más frecuentes durante la lactancia y suele producirse porque un bebé puede preferir un pecho sobre otro o porque la producción de leche no es exactamente igual en ambos lados.

Además, durante esta etapa también son habituales cambios en el tamaño, la sensibilidad o la firmeza del pecho.

Compartir en redes sociales fotografías y testimonios de este tipo para mostrar estos cambios reales es una forma de normalizar cuerpos que pocas veces aparecen representados fuera de contextos idealizados.

"La lactancia me enseñó a mirar mi cuerpo con más amor"

Más allá de lo físico, Iera también reflexiona sobre cómo la maternidad cambia la relación que muchas mujeres tienen con su propio cuerpo. Ella explica que la lactancia le hizo admirar mucho más todo lo que el cuerpo femenino es capaz de hacer.

"Qué cosa tan salvaje y tan bonita poder alimentar a tu bebé con tu propio cuerpo", escribe en una de las frases.

También recuerda que el cuerpo "cuenta historias" y reivindica la belleza que existe en esas transformaciones físicas relacionadas con la maternidad.

Cómo cambia la leche materna según las necesidades del bebé

Otro de los aspectos que destaca la publicación es la increíble capacidad adaptativa de la leche materna. Tal y como recuerdan numerosos especialistas, la composición de la leche cambia constantemente según las necesidades del bebé.

Puede contener más agua para favorecer la hidratación, aumentar ciertos anticuerpos cuando el niño está enfermo o modificar su contenido graso según la etapa de crecimiento.

Precisamente esa capacidad biológica de adaptación es una de las razones por las que muchas madres describen la lactancia como algo tan exigente como fascinante.

La maternidad real gana espacio en redes

Cada vez más madres están apostando por enseñar maternidades menos idealizadas y mucho más reales. Estrías, cansancio, cambios corporales, dificultades emocionales o problemas relacionados con la lactancia forman parte ahora de conversaciones mucho más abiertas en las plataformas.

Publicaciones como la de Iera Paperlight conectan precisamente porque muestran una experiencia cotidiana desde la honestidad, alejándose de la perfección que durante años predominó en redes sociales.

Y para muchas madres, ver reflejadas esas realidades supone también una forma de sentirse mucho menos solas durante una etapa tan intensa y transformadora como es la maternidad.