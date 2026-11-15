CURIOSIDADES DE MODA
¿Por qué la gabardina lleva una solapa en la espalda?
Ese trozo de tela extra de tu gabardina que cae sobre los hombros no está ahí por casualidad ni por pura estética: nació con una función muy práctica para los días de lluvia.
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La gabardina es la prenda estrella del entretiempo. Cada otoño y primavera vuelve a llenar las calles porque combina con todo, desde unos vaqueros y zapatillas hasta un vestido más arreglado. Sin embargo, aunque la tenemos más que vista, esconde varios detalles cuyo uso real mucha gente desconoce.
Uno de los más curiosos es esa especie de capa corta que lleva cosida en la parte de arriba de la espalda. Aunque hoy nos parezca un simple adorno para darle más caída al abrigo, en realidad tiene una explicación muy lógica.
Un "paraguas" extra para la espalda
El motivo principal de esa pieza de tela suelta es proteger la espalda de la lluvia y el viento.
Cuando llueve fuerte, los hombros y la zona alta de la espalda son las partes que más agua reciben. Al poner una segunda capa de tela encima —que queda abierta por abajo—, se consiguen dos cosas muy útiles:
- Doble protección: el agua tarda mucho más en calar en la zona más expuesta del cuerpo.
- Hace que el agua resbale: cuando te abrochas el cinturón, esa solapa queda un poco separada del resto del abrigo y funciona como el tejado de una casa. El agua cae por encima y va directa al suelo, evitando que empape la parte de abajo de la prenda.
Una prenda nacida en la guerra
Para entender este diseño hay que viajar hasta la Primera Guerra Mundial. La gabardina se diseñó para los soldados británicos, que pasaban horas bajo el frío y la humedad en las trincheras (de ahí que en inglés se llame trench coat, literalmente "abrigo de trinchera").
Necesitaban una prenda ligera que les dejara moverse, pero que resistiera el mal tiempo. Esa solapa trasera les permitía mantenerse secos sin pasar calor, ya que dejaba pasar un poco el aire por debajo sin que entrara el agua.
Otros detalles de la gabardina que también tienen truco
La tela de la espalda no es el único detalle práctico que hoy llevamos solo por moda:
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- La solapa del pecho: ese trozo extra en el lado derecho servía para proteger el hombro al apoyar el fusil y evitar que se mojara la parte delantera.
- Las tiras de los hombros: hoy dan un toque más estructurado, pero se crearon para sujetar los galones militares y evitar que se resbalaran las correas de las mochilas.
- Las anillas metálicas del cinturón: aunque ahora van sueltas de adorno, se usaban para enganchar equipo militar, como fundas de mapas, prismáticos, espadas o determinados accesorios.
- El gancho del cuello: permite subir las solapas y cerrar la gabardina hasta arriba del todo cuando hace mucho viento o frío.
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