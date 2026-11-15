¿Por qué la gabardina lleva una solapa en la espalda?

La gabardina es la prenda estrella del entretiempo. Cada otoño y primavera vuelve a llenar las calles porque combina con todo, desde unos vaqueros y zapatillas hasta un vestido más arreglado. Sin embargo, aunque la tenemos más que vista, esconde varios detalles cuyo uso real mucha gente desconoce.

Uno de los más curiosos es esa especie de capa corta que lleva cosida en la parte de arriba de la espalda. Aunque hoy nos parezca un simple adorno para darle más caída al abrigo, en realidad tiene una explicación muy lógica.

Mujer con gabardina | Pexels

Un "paraguas" extra para la espalda

El motivo principal de esa pieza de tela suelta es proteger la espalda de la lluvia y el viento.

Cuando llueve fuerte, los hombros y la zona alta de la espalda son las partes que más agua reciben. Al poner una segunda capa de tela encima —que queda abierta por abajo—, se consiguen dos cosas muy útiles:

Doble protección: el agua tarda mucho más en calar en la zona más expuesta del cuerpo.

el agua tarda mucho más en calar en la zona más expuesta del cuerpo. Hace que el agua resbale: cuando te abrochas el cinturón, esa solapa queda un poco separada del resto del abrigo y funciona como el tejado de una casa. El agua cae por encima y va directa al suelo, evitando que empape la parte de abajo de la prenda.

Mujer con gabardina | Magnific

Una prenda nacida en la guerra

Para entender este diseño hay que viajar hasta la Primera Guerra Mundial. La gabardina se diseñó para los soldados británicos, que pasaban horas bajo el frío y la humedad en las trincheras (de ahí que en inglés se llame trench coat, literalmente "abrigo de trinchera").

Necesitaban una prenda ligera que les dejara moverse, pero que resistiera el mal tiempo. Esa solapa trasera les permitía mantenerse secos sin pasar calor, ya que dejaba pasar un poco el aire por debajo sin que entrara el agua.

Otros detalles de la gabardina que también tienen truco

La tela de la espalda no es el único detalle práctico que hoy llevamos solo por moda: