Los códigos secretos de los vaqueros de Stradivarius: guía para encontrar el modelo que mejor te sienta

Elegir unos vaqueros perfectos puede convertirse en una auténtica odisea. Entre cortes, tallas y estilos, muchas veces entramos a una tienda convencidas de que solo necesitamos un par nuevo y salimos después de probar diez, sin saber cuál nos sienta mejor.

Los jeans, una de las prendas más versátiles y presentes en cualquier armario, pueden ser también las más difíciles de encontrar cuando buscamos comodidad, estilo y una forma que se adapte realmente a nuestro cuerpo.

Stradivarius, consciente de ese dilema que tantas compradoras comparten, cuenta con un seguido de códigos para que las clientas sepan qué tipo de pantalón se están probando.

Para ello, contamos con Ana Pérez, una creadora de contenido y experta en moda que nos detalla los códigos secretos que hay detrás de los vaqueros de esta firma de Inditex, que, según ella, "te dice exactamente como te van a quedar según tu cuerpo".

El D77

Empezamos con el modelo de pantalón D77, para Ana, "uno de mis favoritos y más virales", afirma. Este vaquero se caracteriza por su corte recto, su tiro alto y su pierna ancha.

Modelo de vaquero D77 | Stradivarius

Según la experta en moda, este jean "define la cintura, realza el trasero y alarga visualmente las piernas". Sabiendo esto, está claro que el modelo D77 es ideal para todo tipo de cuerpos, puesto que eleva cualquier figura.

El D07

El siguiente modelo del que nos habla la creadora de contenido es el D07, un clásico que siempre está presente en muchos armarios. Se trata del "skinny o pitillo de toda la vida", explica Pérez.

Modelo de vaquero D07 | Stradivarius

Este pantalón se caracteriza por su "cintura media y corte ajustado", afirma Ana. Además, este tipo de vaquero "realza tus curvas y también estiliza, una opción perfecta si te gusta marcar figura", comenta la experta.

El D04

Seguimos con el modelo D04, que es "el flare o acampanado, como lo hemos dicho toda la vida", expresa la creadora de contenido.

Modelo de vaquero D04 | Stradivarius

Este tercer modelo que nos comenta la experta en moda se caracteriza por su "cintura baja y la pierna que se abre abajo". Sin ninguna duda, es un pantalón "ideal si tienes caderas anchas para equilibrar tu silueta", concluye Ana Pérez.

El D92

Esta cuarta propuesta de vaquero hecha por la creadora de contenido en moda, el D92, "es el más versátil", declara. Además de ser "uno de los favoritos", explica.

Modelo de vaquero D92 | Stradivarius

Y es que este jean "es recto, de tiro alto y con la pierna ancha", define Pérez. Sin lugar a dudas, es una de las opciones más demandadas hoy en día, puesto que "favorece a casi todos los cuerpos y alarga las piernas sin marcar demasiado", detalla la experta.

El D74

El siguiente modelo de vaquero del cual nos habla Ana es el modelo D74: "Tiene cintura alta y abertura en el bajo, muy estilizado", afirma.

Modelo de vaquero D74 | Stradivarius

Este jean concreto "favorece muchísimo si tienes las piernas largas o buscas un toque más sofisticado", justifica la experta en moda.

El D68

El vaquero D68 es el bootcat, es decir, un pantalón de corte recto que se ajusta en los muslos y se ensancha ligeramente desde la rodilla hasta el bajo, pensado originalmente para llevar con botas.

Modelo de vaquero D68 | Stradivarius

Según Ana, es una opción perfecta "para las que buscan marcar la cintura y equilibrar caderas". Además, "trae cinturón", afirma la experta.

El D91

El último modelo de vaquero del Stradivarius que nos presenta la creadora de contenido es el modelo D91, "el más viral de este año", afirma. Se caracteriza por su "cintura baja y pierna ancha", explica Ana Pérez.

Modelo de vaquero D91 | Stradivarius

La experta comenta que la fama de este pantalón se debe a "ese aire relajado y juvenil" que tiene. "Y, además, disimula los muslos", resalta la especialista en moda.

Después de esta guía práctica sobre los diferentes modelos de jeans de Stradivarius, las dudas al ir de compras quedan atrás. Ahora ya conoces los códigos secretos de la firma y sabes exactamente qué significa cada uno.