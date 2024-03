El vestido de la venganza de Margot Robbie en los Oscar con el que entierra su etapa Barbie

Margot Robbie era una de las actrices más esperadas en la alfombra roja de la 96ª edición de los Premios Oscar. Sobre todo por el revuelo causado después de conocer que la protagonista de Barbie no había sido nominada a ninguna categoría de los galardones, mientras que su compañero Ryan Gosling optaba a la estatuilla por Mejor Actor de Reparto por su interpretación como Ken.

Y llegaba el momento de que la actriz pisara la red carpet, con un vestido espectacular que se ha entendido como un zasca en toda regla a los galardones y su organización. Y es que, la actriz ha apostado por un diseño de Versace en color negro, de lentejuelas y con el detalle del fruncido en la zona de la cadera.

Una forma de decir adiós a la era Barbie y dejar en el pasado la estrategia estilística que ha llevado todos estos meses en la que el Barbiecore ha sido el gran protagonista en cada una de sus apariciones. Dicen que los looks elegidos son una auténtica declaración de intenciones, y Margot parece haberse decantado por el vestido de la venganza, como ya ha sido calificado. Se trata de un estilismo que ha recordado al que lució Lady Di después de que saliera a la luz la infidelidad de su marido, Carlos de Inglaterra, con Camila Parker-Bowles.

Sea como fuere, lo que está claro es que Margot Robbie ha causado el revuelo que probablemente esperaba después de su no nominación en los galardones más importantes del cine. Porque, como ya dijo Ryan Gosling: "No hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie".