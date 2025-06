Natalia Cebrián viene a la redacción a darnos una clase de estilo: "El problema principal es la comparación"

¿Cuántas veces te has plantado delante del armario y has pensado que no tienes nada que ponerte? Una pregunta que nos hacemos con bastante frecuencia y que esconde detrás las inseguridades que nos condicionan nuestro día a día a la hora de vestirnos.

Un problema muy común que fue el objetivo principal que motivó a Natalia Cebrián para escribir su libro sobre moda, No tengo nada que ponerme.

"Fue realmente la idea principal que tenía clarísima cuando me propusieron escribir este libro, porque cuántas veces nos hacemos esa pregunta ante un armario que está lleno de ropa. Así que era la mejor idea para explicar qué vas a encontrar en este libro y cómo podemos resolver ese problema que tantas veces nos ha pasado", nos explica Nat Cebrián.

Los 7 pasos clave de Natalia Cebrián

Un libro en el que, gracias al método de los 7 pasos que nos propone la influencer, podemos encontrar nuestro estilo propio y evitar sentirnos tan perdidos a la hora de vestirnos.

En uno de estos siete pasos, Natalia se centra en el coaching: "Muchas de las inseguridades y de los problemas que tenemos al elegir la ropa y definir nuestro estilo va mucho más allá de si el pantalón me queda bien o mal. Y esa es la reflexión de este libro, que para poder definir tu estilo y saber quién quieres ser, cómo quieres que te vean o qué imagen quieres tener, primero tienes que saber muy bien cómo eres y conocerte realmente".

Gracias a la ropa, y a saber elegir bien qué ponernos, la moda puede hacernos sentirnos más fuertes y seguros. Pero para Natalia Cebrián hay un problema fundamental que nos hace sentirnos así: la comparación. "Partimos de que nos comparamos con cuerpos imposibles, estilos muy definidos e incluso ropa y estilos, o looks, que realmente cuando tú te los pones no funcionan bien. Y esa comparación hace que nos sintamos inseguras".

Entrevista a Natalia Cebrián | Novamás

"Hay un error hoy en día y es que creemos que a veces para sentirte cómoda, encontrar tu estilo o tener un gran look tienes que inventar cosas. Y al final te acabas poniendo ropa que realmente no sabes qué va a salir de ahí", explica la influencer.

Pero, ¿qué le funciona a Natalia Cebrián para no fallar nunca con su estilismo? "A mí me funcionan los básicos, una buena camiseta de algodón de manga corta con una buena estructura y un buen patrón, un jean que te siente fenomenal... Y a mí, por ejemplo, me encantan las americanas. Y ahora en verano me encanta los vestidos de lino, súper fáciles, cómodos, rápidos... No tienes que pensar mucho". Y es que, como ella misma confiesa, aunque ahora la tendencia sea "el maximalismo, los colores, el mix loquísimo..." prefiere apostar por clásicos que sabe que realmente le funcionan: "Y no tengo que pensar tanto".

Morfología corporal

Un libro donde la influencer y estilista también habla sobre morfología corporal y lo importante que es conocer tu silueta para saber qué tipo de ropa se adapta mejor a tu cuerpo y qué te funciona mejor. Y eso también se puede aplicar a las tendencias.

Entrevista a Natalia Cebrián | Novamás

Un libro con el que conseguirás fijar bases de estilo sencillas, pero claves que te facilitarán mucho la tarea a la hora de decidir qué ponerte cada día.