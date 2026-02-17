Dónde conseguir las zapatillas Bekett de Isabel Marant low cost

Las famosas sneakers de Isabel Marant se imponen como nueva tendencia, resurgiendo al igual que muchas otras modas de los 2000, como los pantalones de tiro bajo o los jerséis de hombro caído.

Estas zapatillas desprenden un estilo fresco y moderno que, aunque parece difícil de combinar, estiliza cualquier tejano o pantalón corto al llevarlas puestas. Ya las hemos visto a grandes celebridades y creadoras de contenido, como Carlota Marañón.

La alta elegancia casual

Estos zapatos dan altura y clase sin perder ese aire casual y enrollado que tienen, convirtiéndose en una opción perfecta tanto para primavera como para invierno si se acompañan con un calcetín alto.

Pero no todo puede ser puntos a favor, ¿no? Y es que su precio asciende a 525 euros. Y esto nos hace plantearnos una cuestión: ¿Es un simple capricho o debemos romper la hucha de nuestros ahorros?

Zapatillas Bekett de Isabel Marant | Getty Images

Opción por menos de 50 euros

Para resolver esta duda, en este artículo os traemos distintas opciones low cost y alguna no tan low, pero más cercana al zapato original en cuanto a diseño.

Como primera opción, podéis encontrarlas en Bershka, con una imitación espectacular y muy acertada en color negro y color crema por menos de 50 euros. ¡Corre, porque vuelan!

Zapatillas con cuña interior | Bershka

A diferencia de las Isabel Marant, solo tienen dos velcros y añaden cordones, entre otros detalles que las diferencian. Además, te ofrecen una experiencia virtual pensada para que aciertes con tu compra y puedas disfrutarla incluso antes de hacerla realidad.

Opciones por menos de 100 euros

También hay otras páginas como Zalando que presentan alternativas por debajo de los 100 euros y que resultan igual de atractivas.

La primera propuesta de esta tienda online se diferencia en color el zapato de la suela, pero mantiene los tres velcros y la estética acolchada fielmente al diseño de Isabel. El precio es superior al de Bershka, aunque sigue siendo una alternativa que puede encajar en el presupuesto y convertirse en el próximo elemento estrella de nuestro outfit.

Zapatillas con cuña interior | Zalando

Como alternativa, encontramos otro modelo en color crema con un precio muy similar al anterior, ideal para quienes buscan variedad sin alejarse demasiado del presupuesto.

En este caso, el diseño presenta un acolchado más sutil, lo que le aporta una estética más ligera, intergeneracional e igualmente moderna, perfecta para adaptarse a distintos estilos sin perder ese aire actual que queremos en nuestros looks.

Zapatillas con cuña interna | Zalando

Una opción más fiel

Estas otras zapatillas de Zalando están a la altura de las de Isabel Marant y, aunque siguen siendo una inversión, se mantienen muy por debajo de su precio, convirtiéndose en un capricho o autoregalo perfecto sin necesidad de romper del todo el cerdito de los ahorros.

Zapatillas con cuña interior | Zalando

Su carácter y estilo hacen que merezcan la pena: conservan todos los elementos icónicos que deberían tener y suman detalles como la rejilla y la pestaña del empeine, perfectamente alineados con el diseño original.

¿Cuáles puedes imaginar combinadas con tus mejores pantalones? Estas son opciones no tan elevadas de precio pero también especiales, auténticas y con ese toque exclusivo que eleva cualquier look.