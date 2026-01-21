Tras 10 años en el armario, las zapatillas Bekett de Isabel Marant vuelven a nuestros looks

Las tendencias de moda rara vez desaparecen del todo. Algunas simplemente se guardan durante unos años hasta que vuelven a encajar con el momento cultural. Lo que antes parecía pasado de moda reaparece cuando cambian las tendencias.

En los últimos tiempos se han recuperado prendas que parecían superadas: pantalones de tiro bajo, chándales de terciopelo, bolsos pequeños o camisetas con logos grandes. Hay un interés creciente por estéticas de los años 2000 y 2010, impulsado por las redes sociales y por una generación que consume la moda desde la nostalgia.

Así pues, hay una zapatilla muy reconocible que ha vuelto a ganar presencia: las Isabel Marant con cuña interna. Las Bekett, que fueron un símbolo de estilo a principios de la década pasada, regresan ahora al centro del foco de las modas como una pieza cómoda y en tendencia.

Hiba Abouk con zapatillas con cuña | Gtres

La gran tendencia

Cuando Isabel Marant lanzó las Bekett en 2011, pocos podían prever el impacto que tendrían. Su combinación de zapatilla deportiva con cuña interna, la lengüeta oversize y las tiras de velcro crearon una pieza nueva que resolvía dos deseos habituales: ganar altura sin renunciar a la comodidad.

Esa mezcla las convirtió rápidamente en un objeto de deseo y en uno de los calzados más reconocibles de la década. Y es que el éxito fue inmediato, ya que en pocos años se vendieron cientos de miles de pares.

Celebrities, editoras de moda y prescriptoras de tendencias las incorporaron a su uniforme diario, consolidándolas como un icono de los primeros años de la década de 2010.

Jennifer Lopez con zapatillas con cuña | Gtres

Pero como ocurre con casi todas las modas que alcanzan una fama tan grande, llegó el momento de desgaste, porque la zapatilla pasó de ser símbolo de estilo a estar en todas partes.

Además, con la llegada del minimalismo y de una estética más discreta, las Bekett empezaron a percibirse como excesivas. Su volumen y su carácter llamativo ya no encajaban con los nuevos códigos, y quedaron relegadas durante años al fondo del armario hasta ahora.

Beyoncé con zapatillas con cuña | Gtres

Han vuelto

El regreso de las Bekett ha llegado poco a poco. Primero a través de plataformas de segunda mano, donde los modelos antiguos empezaron a ganar valor. Después, en redes como TikTok, donde creadoras de contenido y estilistas recuperaron looks de principios de los 2010, volviendo a poner estas zapatillas en tendencia.

La revisión de archivos de moda se ha convertido en una herramienta habitual que no trata de copiar el pasado, sino de adaptarlo a los códigos actuales. Las Isabel Marant ya no están asociadas a una época concreta, sino a una estética concreta: estilismo, comodidad y un toque original al look.

Antes ya las llevaron Rihanna y Beyoncé, entre otras, pero hoy en día vuelven a verse en editoras de moda, estilistas y perfiles de influencers. El precio del modelo clásico ronda los 495 euros, pero eso no ha frenado su deseo, al contrario, refuerza su estatus como pieza fetiche.

Un cambio de estética

Este retorno también se explica por un cambio en la forma de vestir. Tras años con la estética neutra y funcional como protagonista, vuelven a ganar espacio las prendas con más personalidad.

Es decir, la moda se mueve hacia propuestas que aportan originalidad sin renunciar a la comodidad ni al uso cotidiano. Y es por eso que el modelo Bekett encaja con facilidad, porque aporta altura y estiliza la silueta, sin dejar de ser una zapatilla pensada para el día a día.