Febrero es el nuevo mes del sí, quiero: aumento del 85% en anillos de compromiso para San Valentín

San Valentín se ha consolidado como una de las fechas más románticas del año para dar el gran paso. No es solo una jornada de flores y cenas a la luz de las velas, sino también el momento elegido por miles de parejas para sellar su amor con una propuesta de matrimonio.

El ambiente, la simbología y la emoción que rodean al 14 de febrero lo convierten en el escenario ideal para hacer la gran pregunta, y las cifras lo confirman. Según datos de Klarna, un banco digital, en los últimos dos meses las ventas de anillos de compromiso han crecido un 85% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin lugar a dudas se trata de una señal clara de que el romanticismo vuelve a estar en auge y que cada vez más personas apuestan por formalizar su relación en estas fechas tan señaladas.

Anillo de compromiso | Freepik

Diamantes y nuevos materiales

Aunque las tendencias cambian, hay clásicos que nunca fallan, y es que los diamantes siguen siendo los grandes protagonistas del compromiso, con un crecimiento del 72% en las ventas de solitarios en España. El brillo eterno continúa simbolizando amor, durabilidad y promesas a largo plazo.

Sin embargo, los materiales evolucionan, y el oro blanco lidera las preferencias con un aumento del 113%, seguido del oro rosa con un incremento del 91%, que aporta un toque romántico y moderno. La plata también gana terreno con un aumento del 59% como opción más económica sin renunciar al estilo.

Anillo de compromiso | Freepik

Pero si hay una gran sorpresa es la circonita. Sus ventas han crecido un 159%, demostrando que muchas parejas buscan alternativas visualmente impactantes, más accesibles y alineadas con una nueva forma de entender el lujo.

La influencia celebrity

El universo de las celebrities sigue teniendo un peso enorme en las decisiones estéticas. Los recientes compromisos de figuras como Miley Cyrus, Dua Lipa o Taylor Swift han vuelto a poner de moda anillos grandes, personalizados y con aire vintage.

Desde diamantes protagonistas hasta engastes en bisel con estética retro, las referencias famosas inspiran a quienes buscan algo especial y reconocible. En España, las ventas de solitarios de corte brillante crecieron un 75%, mientras que los anillos de inspiración vintage aumentaron un 52%.

La clave está en el equilibrio: piezas clásicas con un giro moderno que reflejen personalidad sin perder elegancia. Al final la pareja es quien más conoce el estilo propio de cada uno para adaptarse a esta elección.

El precio

Pedir matrimonio es un gesto emocional, pero también implica una decisión financiera importante. Hoy, las nuevas generaciones quieren que el momento sea mágico sin que eso suponga un golpe a su economía.

Por eso, cada vez más compradores optan por dividir el pago del anillo en cuotas sin intereses. Según Klarna, su opción de pago en tres plazos sin comisiones gana tracción entre quienes desean planificar mejor y proteger su liquidez.

Anillo de compromiso | Freepik

Tal como explica Karoline Bliemegger, Finance Expert en Klarna, la mayoría de personas parte de un presupuesto claro desde el inicio. El pago flexible no significa gastar más, sino organizarse mejor.

Cashback, ahorro y consumo consciente

Además de facilitar el pago, algunas plataformas ofrecen ventajas extra como el cashback, que permite recuperar parte del dinero invertido. Un incentivo que suma puntos cuando se trata de una compra tan significativa.

Todo esto refleja un cambio en los hábitos de consumo: las parejas quieren emoción, sí, pero también responsabilidad. El amor sigue siendo el centro, pero ahora va acompañado de planificación y conciencia financiera.

Anillo de compromiso | Freepik

San Valentín ya no es solo un día para regalar bombones. Es una fecha para tomar decisiones importantes, celebrar el amor y mirar al futuro. Y hoy, ese futuro se construye con emoción y cabeza.

Porque decir ¿te quieres casar conmigo? sigue siendo uno de los gestos más bonitos que existen. Y ahora, también uno de los más pensados.