Adiós a las cremalleras que no suben: 3 tiendas clave para encontrar botas de caña ancha con estilo

Si alguna vez has encontrado las botas perfectas… pero no han pasado del gemelo, no estás sola. Buscar botas de caña ancha sigue siendo uno de los grandes retos de la moda, especialmente cuando llega el otoño y el invierno y las botas altas vuelven a ocupar el centro del armario.

Durante años, la mayoría de modelos se han diseñado con una caña estándar que no se adapta a todos los cuerpos. El resultado es conocido: cremalleras que no suben, presión incómoda en el gemelo o directamente tener que renunciar a llevar botas altas.

Ante esta situación, el año pasado ya se popularizaron las botas biker tan características de marcas como Steve Madden, las cuales ya empezaban a mostrar una mayor anchura. Pero la buena noticia llega este año; la realidad ya es más amplia y cada vez más marcas apuestan por modelos "wide fit" o de caña ancha, pensados para ofrecer comodidad sin renunciar al estilo.

Look con botas altas | Getty Images

La clave está en buscar "wide fit"

El primer truco para dar con ellas es sencillo: fijarse en la descripción del producto. Términos como wide fit, wide calf o extra wide indican que la bota está diseñada específicamente para pantorrillas más anchas, con más centímetros de contorno o materiales más flexibles.

Muchas tiendas ya cuentan con secciones específicas para este tipo de calzado y con gran variedad de precios, aunque a veces pasan desapercibidas si no sabes dónde mirar.

ASOS, la más conocida

Una de las plataformas más conocidas que apuesta claramente por este tipo de botas es ASOS. En su sección de calzado es fácil encontrar modelos etiquetados como wide fit, tanto en botas altas como en botines.

Desde botas clásicas de caña alta hasta diseños más tendencia —motero, cowboy o con plataforma—, ASOS ofrece opciones actuales y pensadas para el día a día.

Botas negras sin cierre | ASOS

Zalando y las marcas con ajuste especial

Otra opción muy práctica es Zalando, donde varias marcas incluyen versiones de caña ancha dentro de sus colecciones. Aquí es habitual encontrar botas con paneles elásticos, cremalleras más largas o cortes más amplios, ideales para ganar comodidad sin perder estética. Además, al ser una plataforma multimarca, permite comparar diferentes estilos y rangos de precio en un solo vistazo.

Botas con plataforma black | Zalando

Yours Clothing: especialistas en wide fit

Si hablamos de caña ancha, Yours Clothing es una de las marcas de referencia. Su colección de botas está diseñada específicamente para pantorrillas más amplias, con opciones wide y extra wide.

Aquí encontrarás desde botas altas básicas hasta modelos más urbanos y funcionales, pensados para un uso diario y prolongado. Una buena opción si priorizas el ajuste y la comodidad.

Botas de montar marrones | Yours Clothing

Un paso más hacia una moda más real

Que cada vez más marcas incorporen botas de caña ancha no es casualidad. Forma parte de una tendencia más amplia hacia una moda inclusiva y real, siguiendo el body positive que entiende que no todos los cuerpos responden a las mismas proporciones.

Porque el estilo no debería depender de si una cremallera sube o no. Y porque encontrar unas botas cómodas, favorecedoras y que encajen bien debería ser la norma, no la excepción. La próxima vez que busques botas anchas y no se entallen como te gusta, recuerda que el problema no es tu pierna, sino cómo hacen el patrón. Y, por suerte, cada vez hay más sitios donde encontrar el ajuste perfecto.