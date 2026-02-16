Ni collares ni bufandas: la bandana al cuello vuelve con fuerza para transformar tus looks básicos

Si hay una tendencia de moda que parece estar por las calles en 2026, esa es la de llevar bandanas o pañuelos atados al cuello. Un gesto estilístico que ha protagonizado looks de influencers y que los editores de moda ya han etiquetado como uno de los accesorios más fuertes de la temporada. A medio camino entre lo clásico y lo urbano, este accesorio revive viejos códigos del estilo y los adapta a la estética contemporánea.

La idea no es nueva —las bandanas tuvieron su auge ya en 2025 y antes incluso—, pero ahora experimenta un resurgimiento fuerte gracias a las redes sociales y al street style de ciudades como Madrid, París o Nueva York.

Bandana en el cuello | Getty Images

De clásico cowboy a complemento chic e hiper-versátil

Aunque originariamente se asociaban a looks western o de trabajo, hoy las bandanas están en todos lados y se llevan de formas muy variadas. Desde atadas al cuello, en triángulo o en nudo sencillo, este accesorio es capaz de elevar desde un outfit sencillo con camiseta y vaqueros hasta combinaciones más pulidas con abrigo o blazer.

Incluso firmas de moda han apostado por pañuelos y bandanas estampadas en pasarelas recientes, confirmando lo que sospechábamos: que están a la última moda.

Mujer con bandana en el cuello | Getty Images

Influencers y celebridades impulsan el renacer de este gesto

No es solo viven su auge en las calles: el accesorio ha aparecido repetidamente en cuentas de estilo y perfiles virales. La influencer Alexandra Pereira, por ejemplo, ha llevado bandanas al cuello combinadas con prendas negras, demostrando cómo este complemento puede ser el punto focal de un street style moderno.

De esta manera vemos la tendencia en entornos más urbanos, ya que muchas mujeres han convertido este pañuelo en un recurso para dar personalidad a looks minimalistas o clásicos, aprovechando su versatilidad para adaptarse a siluetas variadas y estilos diferentes.

¿Por qué está funcionando ahora?

Hay varias razones que explican su auge. Una de las principales es su versatilidad absoluta, ya que se puede llevar al cuello, en la cabeza, como cinturón o incluso anudada en bolsos o prendas; su forma simple la hace adaptable a múltiples outfits.

También hay que tener en cuenta la expresión del "todo vuelve", es por eso que casi siempre retomamos influencias clásicas de manera reinventada. La nostalgia por tendencias pasadas está otra vez en auge gracias a fenómenos virales que rescatan estilos de los 90 y 2000. Por ello, se han impulsado accesorios como las bandanas para que regresen con fuerza.

Mujer con bandana en el cuello | Getty Images

Cómo llevarla sin esfuerzo

Aunque parece simple, la bandana al cuello puede marcar una gran diferencia si se combina con criterio. Una manera clásica de estilizarlas es de manera triangular con un nudo lateral, fácil de llevar con camisetas básicas o camisas sueltas. Otro detalle a tener en cuenta puede ser el color o estampado como foco del outfit: si tu look es neutro, la bandana puede convertirse en el detalle principal.

Mujer con bandana en el cuello | Getty Images

Una tendencia que va más allá de la moda

Lo interesante del regreso de la bandana es que no se limita a ser una moda pasajera. Su vuelta refleja dos movimientos crecientes en el mundo del estilo: la celebración de lo clásico reinterpretado y el poder de las redes sociales para catapultar un accesorio cotidiano a símbolo de estilo instantáneo.

Y sí, puede que ya no estés segura de si recuerda más a los cowboys del oeste o a iconos callejeros de los 90… pero eso precisamente es lo que la hace tan atractiva: lleva historia, personalidad y versatilidad en una sola pieza de tela.