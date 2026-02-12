Era de esperar que la reina Letizia volviese a impresionar con uno de los elegantes y adecuados looks con los que acierta en cada uno de sus compromisos semanales. Tras lucir un vestido burdeos de falda tablada de Carolina Herrera en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2023 y 2024, arrancaba esta nueva jornada, por todo lo alto otra vez.

Doña Letizia ha recibido en solitario en el Palacio de la Zarzuela a representantes de fundaciones centradas en la salud y la investigación, como la Fundación Claudia Tecglen, la Asociación de Glaucoma y la Fundación Occident para apoyar sus causas. Para estas audiencias, la Reina eligió un look de oficina que ya se ha convertido en inspiración para muchas de sus seguidoras.

En esta ocasión optaba por una delicada blusa de seda lavada en azul celeste de Antik Batik, con cuello clásico y una original fila de botonesplateados que le daban un toque distinto al conjunto. Esta pieza ha sido la protagonista absoluta del conjunto, no solo porque tuviese un diseño moderno que quedaba elegante, sino porque actualmente está de rebajas, lo que la hace aún más accesible.

La Reina Letizia en un evento | Gtres

La Reina combinó la blusa con un pantalón gris de corte ajustado, con un discreto acabado en campana, se trata de un diseño clásico que luce moderno y cómodo porque no se sale de su zona de confort. Además, completó el conjunto con unos botines negros de tacón cuadrado, que aparte de ser ideales, permitieron que pudiese moverse con facilidad durante sus compromisos.

En cuanto al rostro optó por un maquillaje sencillo y natural, tan sutil que parecía no llevar apenas y que dejaba ver sus facciones a la perfección, también, se decantó por una melena suelta y lisa que aportaba una sensación de volumen, no es algo arriesgado ya que por regla general no suele buscar peinados apretados o muy rígidos, más bien con movimiento.