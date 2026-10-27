Stella Svedin debuta junto a su padre, Luís Figo, en la gala del Balón de Oro, con un vestido del armario de su madre

La gran gala del Balón de Oro volvió a desplegar su alfombra roja en Londres para reunir a la élite del fútbol mundial. El certamen, que galardona tanto el talento masculino como el femenino, además de premiar a guardametas, promesas e instituciones, se consolidó una vez más como el punto de encuentro imprescindible de la temporada.

Entre las personalidades que desfilaron en esta velada de gala destacó la presencia de Luis Figo, exfutbolista portugués, asesor de la UEFA y ganador del prestigioso galardón individual en el año 2000.

Acostumbrado a acudir a estas grandes citas acompañado por su esposa, la modelo sueca Helen Svedin, Figo sorprendió en esta ocasión con una compañía diferente. Fue su hija menor, Stella, quien posó sonriente a su lado ante los medios de comunicación.

La joven tomó así el relevo generacional de su madre, una figura habitual y aclamada en los eventos deportivos por sus acertadas e inspiradoras elecciones de moda. Pese a ser la más reservada de las tres hijas del matrimonio, Stella afrontó el foco mediático con notable soltura, elegancia y cercanía.

Luis Figo junto a su hija Stella Svedin | Gtres

Un diseño con historia

Su presencia sorprendió a los medios, pero sin embargo, lo que realmente acaparó las miradas, fue su elección estilística: una lección de complicidad familiar al lucir una pieza clave rescatada directamente del vestidor de su madre.

Para su debut en una cita de esta magnitud, la joven confió en el criterio estético de Helen Svedin y apostó por el modelo Sheryl de la diseñadora Silvia Tcherassi. La firma colombiana, predilecta de figuras internacionales como la reina Rania de Jordania, Anne Hathaway, Isabel Preysler o Tamara Falcó, destaca por sus patrones depurados y contemporáneos.

Luis Figo junto a su hija Stella Svedin | Gtres

El vestido, confeccionado en un fluido tejido blanco satinado, destaca por su llamativo estampado tie-dye en disposición diagonal, combinado en tonos verdes, naranjas y azules. Con una silueta favorecedora que incluye escote halter, lazada al cuello y una sugerente espalda descubierta, el atuendo equilibró la frescura juvenil con el rigor que exige una gala de etiqueta.

El guiño a Helen Svedin

La elección del vestuario no fue una casualidad. Este mismo diseño fue lucido por la propia Helen Svedin hace tres años en sus redes sociales, donde cosechó elogios por su sofisticación.

Al igual que hizo la modelo en su momento, Stella optó por ceder todo el protagonismo a la prenda, reduciendo al mínimo los accesorios y acompañándola con un peinado y maquillaje sutiles.

Luis Figo junto a su hija Stella Svedin | Gtres

La aparición de Stella reafirma cómo las tres hermanas han heredado el gusto por la moda atemporal, depurada y alejada de las tendencias efímeras que siempre ha caracterizado a la maniquí sueca.

Historia familiar

La relación entre Luis Figo y Helen Svedin tuvo sus inicios en 1996, durante el primer año del futbolista en el Barcelona. Se conocieron en un restaurante de unos amigos que tienen en común, un establecimiento que frecuentaban. Tras cinco años de noviazgo, la pareja consolidó su historia de amor con una idílica boda en el verano de 2001.

Luis Figo y Helen Svedin | Gtres

A lo largo de su matrimonio nacieron sus tres hijas: Daniela, en 1999, Martina, en 2002, y Stella, en 2004. La llegada de las ya jóvenes completó un núcleo familiar en el que la primogénita ha encaminado sus pasos hacia la medicina, la mediana ha heredado la faceta de su madre en el mundo del modelaje y la benjamina, Stella, siempre más reservada, ha terminado por deslumbrar demostrando que la elegancia y el gusto por la moda son verdaderas señas de identidad en la casa Figo-Svedin.