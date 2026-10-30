Rosalía conquista Nueva York con una chaqueta joya de Schiaparelli de escote arquitectónico

Durante la noche de ayer, 29 de octubre, Nueva York acogió una de las galas más destacadas del año en los ámbitos de la música, la moda, la literatura y el cine. Se trata de los Innovator Awards 2026, organizados por The Wall Street Journal Magazine.

La cita reunió a numerosos rostros conocidos, entre ellos Dua Lipa e Irina Shayk. Sin embargo, una de las grandes protagonistas de la noche fue Rosalía, que recibió el premio a la Innovación en la categoría de Música de este año.

La artista catalana no solo acaparó todas las miradas por su reconocimiento, sino también por el estilismo que eligió para la ocasión. Fiel a su particular manera de entender la moda, volvió a demostrar que no deja ningún detalle al azar, y apostó por un conjunto lleno de personalidad.

Desde las prendas y los complementos hasta los pequeños detalles y guiños que no han pasado desapercibidos para sus seguidores, repasamos todas las claves del look con el que Rosalía brilló en Nueva York.

Rosalía | Gtres

El look

La elección corrió a cargo de las estilistas Chloe y Chenelle Delgadillo, que apostaron por un diseño de Schiaparelli perteneciente a su colección primavera-verano 2027. El conjunto, en blanco y negro, destacaba por una chaqueta joya y una falda satinada. Una combinación que mezclaba sofisticación y originalidad, muy en la línea de las propuestas de Daniel Roseberry al frente de la maison francesa.

Con este look, Rosalía volvió a demostrar que no tiene miedo a experimentar con la moda. La artista sabe cómo alejarse de las apuestas más convencionales y convertir cada aparición pública en una declaración de estilo, jugando con diseños poco habituales, siluetas especiales y detalles que no pasan desapercibidos.

Rosalía | Gtres

La chaqueta joya

La chaqueta fue, sin duda, la gran protagonista del estilismo. Se trata de una pieza de estética vanguardista, con unas hombreras pronunciadas que aportan volumen y un aire dramático al conjunto. Está confeccionada en tejido negro y destaca por sus bordados, acompañados de pedrería que aporta luminosidad y elegancia.

Uno de sus detalles más llamativos es el escote arquitectónico, que incorpora un original corte cut-out. La abertura, de formas sinuosas y orgánicas, se une en la parte central y se ajusta a la cintura, estilizando la silueta. Una pieza con mucha personalidad que refleja el carácter atrevido y escultórico de las propuestas de Schiaparelli.

Rosalía | Gtres

El resto del outfit

Para completar el estilismo, Rosalía apostó por una falda larga de satén en color blanco impoluto. De corte recto y caída fluida, la prenda aportaba luminosidad al conjunto y recordaba a la delicadeza de una perla. Su diseño minimalista creaba un contraste con la complejidad de la chaqueta negra, consiguiendo que ambas piezas se complementaran a la perfección.

Rosalía | Gtres

En cuanto al beauty look, la cantante optó por la sencillez. Llevó el pelo recogido en una coleta pulida de estilo clean look, que terminaba en un pequeño moño, dejando todo el protagonismo al rostro y al diseño.

Rosalía | Gtres

El maquillaje, prácticamente imperceptible, apostaba por la naturalidad, y prescindió de las joyas y de cualquier accesorio llamativo. Una decisión que dejaba claro que, en esta ocasión, la chaqueta no necesitaba ningún otro complemento.