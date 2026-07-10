Claudia Rodríguez arrasa con sus camisetas de la Selección customizadas para apoyar a Cucurella en el Mundial

Si hay una WAG (mujeres y novias de futbolistas) que se ha pasado el juego con sus looks de día de partido, esa es Claudia Rodríguez, la novia de Marc Cucurella. La joven, de 26 años, se declara absolutamente fan del lateral izquierdo de la selección española y así se lo hace saber al mundo customizando su ropa en cada encuentro para animarle.

Lejos de ponerse la clásica camiseta de la Roja y ya, Claudia se ha llevado a la cita mundialista una maleta repleta de ropa en tendencia decorada con motivos de fútbol. En el último partido disputado -el de España contra Portugal en octavos de final-, lució un espectacular top estilo corsé marrón confeccionado con elementos de la equipación oficial: desde unas franjas con los colores de España hasta el escudo y el logo de Adidas.

Como ella misma confesó en sus vlogs de YouTube, dudó hasta el último momento sobre cómo combinarlo, pero lo cierto es que dio en el clavo al lucirlo con unos vaqueros azul claro y varias joyas en dorado. Podemos decir que esa prenda tan especial dio suerte a la Roja, que ganó el partido y sigue en la lucha por hacerse con su segunda Copa del Mundo.

De vaqueros a corsés

Para el debut de España en este mundial contra Cabo Verde, Claudia también apostó por el diseño personalizado con un pantalón vaquero lleno de parches en forma de balón, estrellas, un trofeo y la bandera nacional. Aunque, sin duda, lo más destacado estaba en la parte trasera, bordada con el nombre de "Cucurella" en los colores de la Selección.

Durante las diferentes citas del torneo también la hemos visto innovar con otros diseños de lo más rompedores, como un corsé blanco unido a la camiseta oficial o la elástica de la Roja reinventada en formato de camisola de béisbol.

La artista que hay detrás de las prendas virales

La mente creativa detrás de estas originales creaciones es la diseñadora Carolina De La Cruz, quien ha compartido con sus seguidores en redes cómo ha sido el minucioso proceso de confección. "Creando prendas para la mujer de un futbolista. Ha quedado muy guay, deseando ver cómo le queda puesto", explicaba entusiasmada en uno de sus reels.

Pero Claudia no ha sido la única WAG de la Selección en confiar en el talento de Carolina para este Mundial. Tatiana Trouboul, la mujer del guardameta David Raya, también ha lucido la camiseta con el dorsal de su chico adaptada a su estilo, con un favorecedor diseño fruncido en la cintura.

Estamos deseando ver con qué espectacular look nos sorprenderán hoy en las gradas del estadio de Los Ángeles para el crucial partido de cuartos de final contra Bélgica.