Business casual: el estilo que representa mejor al hombre elegante pero informal

Durante muchos años, vestir bien para ir a trabajar ha sido sinónimo de llevar traje, camisa, corbata y zapatos elegantes. En varios sectores han entendido -y en algunos casos, lo siguen entendiendo- que la americana es imprescindible para proyectar una apariencia profesional. Sin embargo, los códigos de vestimenta en la moda masculina (y, en extensión, en la moda en general) han evolucionado y actualmente la elegancia profesional se rige por criterios mucho más flexibles.

Ni muy serio ni muy informal. ¿Cómo se consigue? Sabiendo escoger las prendas adecuadas para que, combinadas, transmitan la elegancia y profesionalidad buscada. Esto es lo que define el estilo business casual, la tendencia en moda masculina que se sitúa a medio camino entre la formalidad de la ropa de oficina tradicional y la informalidad de los conjuntos del día a día.

La comodidad y la versatilidad, las claves del business casual

Se trata de unir en el mismo outfit prendas clásicas del armario masculino con otras más relajadas para conseguir una imagen cuidada, actual y cómoda. Y es que ir cómodo no está reñido con una buena imagen.

Tener que trabajar desde casa por culpa del confinamiento por la COVID hizo que la comodidad empezara a ganar terreno. La irrupción del teletrabajo y modelos híbridos han convencido a muchas empresas de ser más flexibles en cuanto a dress code se refiere, yendo hacia unos looks menos encorsetados y más prácticos que sirvan tanto para estar en la oficina como para ir a tomar algo después con los amigos.

Esa versatilidad de las prendas es gracias, en parte, a la paleta de colores. El business casual se identifica con los tonos neutros (blanco, gris, negro, beige, azul marino…) y los tierra (marrón, verde oliva, tierra…).

¿Cuáles son las prendas imprescindibles del look business casual y cómo combinarlas?

Americana desestructurada

Hombre vistiendo una americana desestructurada | Pexels

Si prefieres continuar llevando americana o el contexto te obliga, puedes optar por este tipo mucho menos rígido, que se adapta mejor a la forma del cuerpo, mejora la libertad de movimientos y es más ligera.

Ideas para combinarla: pantalones chinos con una camisa Oxford o un polo de punto o una camiseta básica.

Camisa Oxford

Hombre con camisa Oxford de color rosa | Magnific

Está confeccionada con tela de algodón ligeramente granulada y algo más gruesa que otro tipo de camisas. El diseño tradicional se caracteriza por tener pequeños botones en los extremos del cuello.

Ideas para combinarla: camisa de color azul claro con unos pantalones beige y mocasines marrones.

Pantalones chinos

Hombre con pantalones chinos | Pexels

Hechos también con algodón o sarga de algodón, un tejido resistente, transpirable y agradable al tacto. Aportan al look una elegancia informal y se podrían situar entre los vaqueros y los pantalones de vestir.

Ideas para combinarlos: jersey fino y zapatillas minimalistas.

Jerséis de punto

Hombre vistiendo un jersey de punto azul | Pexels

De cuello redondo, cuello alto o cárdigans y confeccionados con lana merino, algodón o cachemira. Es una de las prendas de moda masculina que le dan al look un toque elegante, pero informal, e incluso pueden sustituir la americana en determinadas ocasiones.

Ideas para combinarlos: el jersey de cuello redondo sobre una camisa Oxford o bajo una americana desestructurada; el cárdigan, con una camiseta básica.

Polos de punto

Hombre con un polo de punto | Pexels

Es la mejor alternativa a las camisas y es muy versátil. En este caso, su textura es más suave, flexible y delicada, ya que suele estar hecho con algodón, lana merino, cachemira o mezcla de fibras naturales.

Ideas para combinarlos: bajo una americana o con pantalones oscuros.