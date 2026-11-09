¿Mala cara tras dormir poco? La técnica de los maquilladores para borrar las ojeras

Dormir bien es fundamental para levantarse con buena cara. Así lo asegura David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, quien afirma que "para estar guapa, hay que empezar por dormir bien".

Sin embargo, conseguir un buen descanso no siempre es fácil y, en más de una ocasión, nos despertamos con signos evidentes de no haber dormido lo suficiente: rostro apagado, falta de luminosidad y, sobre todo, unas ojeras más marcadas de lo habitual.

En esos días, el maquillaje suele convertirse en nuestro mejor aliado para devolverle al rostro un aspecto más fresco y descansado. Pero ¿qué ocurre cuando ni la base ni el corrector consiguen disimular las ojeras? Lejos de cubrirlas con más producto, existe un truco mucho más sencillo que puede marcar la diferencia.

David Deibis explica que hay una manera de mejorar el aspecto de la ojera utilizando un producto que seguramente ya tenemos en nuestro neceser. Se trata del iluminador, un aliado inesperado que puede ayudarnos a conseguir un rostro más luminoso incluso después de una mala noche.

Maquillaje | Pexels

Una mirada más despierta

David Deibis describe cómo tiene que ser tu rutina beauty: "El secreto está en aplicar iluminador líquido debajo de los ojos, antes de la base de maquillaje a modo de corrector". Además el experto añade que mientras que la base "disimula la pigmentación de las ojeras, el iluminador aporta luminosidad a una zona que suele presentar sombras".

Con otras palabras, el maquillador oficial de Perricone MD apunta que "al aplicar un iluminador con partículas muy finas debajo de los ojos, conseguimos que la luz se refleje y que la zona parezca más luminosa". David agrega que "es un efecto óptico que ayuda a conseguir una mirada más fresca y descansada, especialmente cuando buscamos un maquillaje natural".

Mujer maquillándose | Magnific

Más detalles sobre la técnica

Ya sabemos que para conseguir un buen resultado se tiene que aplicar iluminador líquido en la zona de la ojera antes de la base, pero el especialista nos comparte algunos detalles más sobre la técnica a llevar a cabo para conseguir un resultado óptimo.

"Prepararía el contorno de los ojos con una crema hidratante específica para la zona y después aplicaría una cantidad muy pequeña de iluminador líquido sobre la ojera, trabajando el producto a toquecitos", precisa Deibis.

Mujer maquillándose | Magnific

Una vez puesto el iluminador, seguiríamos con la base: "A continuación, pondría un poco de base de maquillaje para unificar el tono sin perder la luminosidad que hemos conseguido", concluye sobre las instrucciones.

Qué sucede si tienes bolsas o arrugas

Cada rostro es un mundo, y no todos los productos quedan igual en todos ellos. Es por eso que es importante saber que no todos los iluminadores sirven, ya que los que contienen partículas de brillo demasiado grandes pueden acentuar las líneas de expresión y la textura de la piel.

El producto ideal tendría que cumplir estas características: una fórmula líquida, ligera y con un acabado luminoso sin purpurina. Así que, antes de comprar un iluminador, averigua cuál es su composición.

Finalmente, el experto, David Deibis, nos comparte un último truco para cubrir las ojeras en caso de tener bolsas: "Si tenemos bolsas, evitaría aplicar iluminador directamente sobre la parte más abultada, porque podríamos resaltarla todavía más". El maquillador añade que se tendría que trabajar "en la zona donde se forma la sombra, utilizando muy poca cantidad, así conseguimos iluminar sin añadir volumen visual".