Hermana de la novia: los colores en tendencia para los vestidos de invitada

El día de una boda todas las miradas están centradas, obviamente, en el vestido de la novia, cuando el secreto mejor guardado se desvela delante de todos y las reacciones son inmediatas. Tras los protagonistas, la celebración cuenta con otros personajes secundarios que pueden pasar más desapercibidos. Entre ellos, la hermana de la novia o el novio.

Aunque esté en un segundo plano, para ella también es importante qué vestido se va a poner. Tiene que ser el mejor y debe lucirlo como nunca; por eso, escogerlo puede suponer todo un reto lleno de dudas y algo de presión, sobre todo por no cruzar nunca la línea de eclipsar a la novia. El look ha de buscar el equilibrio entre dar con un estilo coherente al del gran evento y brillar con luz propia.

Mujer con vestido beige | Pexels

El color del vestido es uno de los aspectos más relevantes durante el proceso de elección. Aquí ayuda seguir el protocolo no escrito de evitar el blanco, los tonos marfiles u otros similares al de la protagonista. Si en estos meses tienes a la vista la boda de tu hermana o hermano y todavía no has decidido qué te pondrás, desde la firma Matilde Cano dan algunas ideas de los colores de la temporada.

Paleta de colores versátil y otoñal

La diseñadora andaluza opta por unos colores que den "calidez, sofisticación y una elegancia muy natural" y encajen, a su vez, tanto para celebraciones de día como de tarde-noche. Estas características las cumplen los tonos tierra que, además son una de las tendencias de esta temporada, sobre todo, para el otoño (por la similitud de los colores de esta estación del año).

Beige: si buscas un alternativo al blanco (ya sabes que para invitadas está prohibidísimo), esta es una muy buena opción. De base amarillenta o crema, da sensación de serenidad y luminosidad.

si buscas un alternativo al blanco (ya sabes que para invitadas está prohibidísimo), esta es una muy buena opción. De base amarillenta o crema, da sensación de serenidad y luminosidad. Arena: inspirado en el desierto o la playa, es un color muy natural y sofisticado que puede aportar equilibrio y calma. Asimismo, estiliza la figura sin recargar el conjunto.

inspirado en el desierto o la playa, es un color muy natural y sofisticado que puede aportar equilibrio y calma. Asimismo, estiliza la figura sin recargar el conjunto. Caramelo: es el resultado de mezclar marrón y toques de dorado, además de ser un color cálido y refinado.

es el resultado de mezclar marrón y toques de dorado, además de ser un color cálido y refinado. Terracota: de base roja o naranja, es el color ideal si buscas dar carácter y vitalidad al look.

de base roja o naranja, es el color ideal si buscas dar carácter y vitalidad al look. Marrones: tonos chocolate, café o tierra mojada son intensos, sobrios y elegantes que sirven de alternativa al negro.

tonos chocolate, café o tierra mojada son intensos, sobrios y elegantes que sirven de alternativa al negro. Burdeos: uno de los colores más en tendencia esta temporada, está inspirado en los rojos del vino con notas granates y púrpuras. Aporta una elegancia y una calidez muy sofisticadas.

Mujer con un vestido marrón | Unsplash

Todos ellos son perfectos para vestidos o faldas lisos, pero sin duda, también puedes decantarte por estampados florales o geométricos.

Respecto a los accesorios, estos tonos combinan fácilmente con joyas doradas. Por su parte, el beige y el arena reciben muy bien el oro rosa y el verde oliva. El caramelo y el terracota se unen con el turquesa y el azul noche. Por último, los marrones intensos se pueden juntar con un mostaza o un burdeos.